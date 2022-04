El govern espanyol, sobre el «Catalangate»: «No hi ha res a ocultar»

El govern espanyol "absolutament res" sobre l'escàndol d'espionatge a més de 60 dirigents independentistes , a través de, i col·laborarà al màxim amb lasobre aquests fets si els tribunals així ho requereixen. Així ho ha dit la ministra portaveu,, després deld'avui. Ha bandejat la petició d'per encetar una investigació profunda perquè "rodin caps".Espanya és un "" on es respecten escrupolosament els drets i llibertats, i el governque es posi en dubte aquesta afirmació. "Aquí no s'espia, aquí no s'intervenen converses", ha assenyalat la ministra. Rodríguez ha destacat que "aquesta informació no és nova" i que la situació a Catalunya "en res s'assembla a la que era el 2017 o el 2019" i ha esgrimit elengegat perel conflicte polític. "Les accions d'aquest govern han estat determinants per retornar la confiança a la societat catalana", ha repetit la portaveu.Isabel Rodríguez ha refermat que a l'estat espanyol "no es poden limitar drets i llibertats sense autorització del jutge i per decisió judicial motivada". Sobre si el president espanyol,, compareixeria per donar informació sobre l'escàndol, la portaveu ha informat que la ministra de Defensa,sí que faria una compareixença per informar. A la pregunta de si podia assegurar que el CNI no havia tingut cap paper en l'escàndol, la portaveu ha dit que hi ha temes de "seguretat nacional" sobre els que no pot pronunciar-se "per mandat de la llei".L'escàndol d'espionatge a més de 60 dirigents sobiranistes a través de Pegasus, entre ells els presidents, a més de l'entorn de, ha reactivat el clam contra la repressió de l'Estat. Aquest dimarts, els líders d'i l'ho han denunciat a Brussel·les.En la que va ser la primera reacció de l'executiu espanyol a l'escàndol, dilluns, fonts de la Moncloa van assegurar a l'ACN que el govern no estava vinculat a la informació destapada pel grup d'experts en ciberseguretatsobre l'ús del programari Pegasus per espiar una seixantena de dirigents vinculats al sobiranisme. La Moncloa va subratllar que Espanya és un estat de dret i que la intervenció de comunicacions s'ha de fer amb autorització judicial. En la mateixa línia, fonts delvan afirmar "amb total contundència" en resposta a l'ACN que l'executiu "sempre actua conforme a dret i en estricte compliment de la legalitat".L'expresident Artur Mas ha assegurat aquest dimarts que el cas d'espionatge té el seu origen en una etapa anterior a l'arribada dea la Moncloa. "Crec que no és un tema només de Pedro Sánchez", ha dit Mas, en referència als governs de Mariano Rajoy. El cas d'espionatge a més de 60 dirigents sobiranistes ha reactivat el clam contra la repressió de l'Estat. Aquest dimarts, els líders d'ERC, Junts, CUP, Òmnium Cultural i l'ANC ho han denunciat a Brussel·les.

