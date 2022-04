Els investigadors de l'espionatge a l'independentisme estableixen un «nexe sòlid» amb l'Estat

L'independentisme, espiat, plou sobre mullat

només han compartit un acte públic des que els presos polítics van abandonar la presó. Va ser el 7 de juliol del 2021, a Waterloo , 1.349 dies després que el Parlament validés la declaració d'independència fallida. Aquest dimarts, els líders dehan participat en una roda de premsa conjunta a l'per denunciar l'espionatge a una seixantena de dirigents independentistes , l'anomenat Catalangate, en la qual s'hi han sumat la, l'. En el marc d'aquesta compareixença, els responsables de la investigació -el laboratori canadenc, amb dues dècades d'experiència en l'anàlisi d'amenaces digitals a la societat civil- han establert un "" entre l'espionatge detectat contra el sobiranisme i el paper de l'estat espanyol.Des del Parlament Europeu, on precisament aquest dimarts es constituïa la comissió que investiga l'ús del programari, de Citizen Lab, ha detallat que hi ha una "circumstancial" que agències vinculades a l'estructura de l'Estat han utilitzat-malaware que s'infiltra als telèfons mòbils de l'empresa israeliana NSO Group- amb finalitats polítiques.En aquest sentit, Railton ha exigit una investigació "" per aclarir els fets i ha recordat que elja era usuari de Pegasus almenys des del 2105. "", ha afirmat l'investigador de la institució radicada a la Universitat de Toronto, que ha detallat mètodes altament sofisticats per accedir a les víctimes.Les revelacions sobre l'espionatge a líders independentistes -a partir d'una investigació de recollida per The New Yorker - remet a anteriors revelacions sobre el control exercit a dirigents sobiranistes. El precedent més recent és el de Roger Torrent -en la seva etapa com a president del Parlament- o Ernest Maragall, líder d'ERC a Barcelona . Com en aquella ocasió, el govern espanyol ha optat per desvincular-se del cas, per bé que Unides Podem ja ha demanat a l'executiu que obri una investigació sobre els fets.Aquest dilluns, quan va transcendir la informació, tant portaveus de lacom deli delvan recordar que Espanya actua com un estat de dret i que la intervenció de comunicacions s'ha de fer amb autorització judicial. El ministeri dirigit perva insistir també que ni la Policial Nacional ni la Guàrdia Civil han tingut relacions amb l'empresa israeliana NSO Group -propietària de la tecnologia que ha permès l'espionatge delsde líders independentistes- per contractar els seus serveis, només disponibles per a estats o departaments de defensa. Tanmateix, sí que s'ha documentat que els serveis secrets espanyols (CNI) disposaven del malaware Pegasus. Així va transcendir durant el cas d'espionatge a Torrent i Maragall.En la llista de líders independentistes monotoritzats -segons l'última investigació divulgada- hi figuren l'actual president de la Generalitat,, així com els expresidents Quim Torra i Artur Mas, a banda de l'entorn més immediat de Puigdemont. La llista és àmplia i afecta també l'actual presidenta del Parlament,; la presidenta de l'ANC,, l'expresident de l'entitat i encara actual secretari general de Junts,; l'anterior vicepresident d'Òmnium; i els advocats de Puigdemont i Junqueras,. A banda líders sobiranistes, alts càrrecs i persones de l'entorn de Junts i ERC, també han estat infectats per Pegasus els telèfons dels eurodiputats

