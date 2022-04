Piqué es defensa: «No tenim res a amagar, posaria la mà al foc per Rubiales»

🔥💥 Así ha sido el enganchón entre @juanmacastano y @3gerardpique por las comisiones de la Supercopa de España en Arabia Saudí



L'escàndol de les comissions

Piqué es defensa

va pactar rebre una comissió milionària per portar lafins a l'. El jugador delhauria acordat ambrebre 24 milions d'euros a través de la seva empresaper traslladar la competició, segons ha revelat El Confidencial a partir d'una sèrie d'àudios.El capità blaugrana va convocar dilluns al vespre -després de la derrota del Barça davant el Cádiz al Camp Nou- unaa través deper explicar-se i defensar la seva gestió del torneig espanyol.Un dels moments més tensos va ser l'enganxada de Piqué amb el periodista de la COPE, Juanma Castaño. "", repeteix infinites vegades Piqué quan el periodista espanyol li pregunta si és ètic que un jugador estableixi relacions més que cordials amb el president de la RFEF."Sembla que visquis en un altre món, a 'Rubi' li diré així perquè tinc relació amb ell". El defensa blaugrana assegura que laés bona perquè ha jugat, però defensa que s'estan barrejant "les coses". "El conflicte d'interès, de la línia vermella que marqueu, depèn dels valors que un rep a casa quan és petit. I ja et dic que, com he fet tota la vida", explota Piqué.La(RFEF) va introduir dues clàusules en el contracte per obligar l'Aràbia Saudita a pagar a Kosmoscom a "comissió d'èxit", xifra que, si no s'abonava, tindria com a conseqüència que la Supercopa es deixés de jugar al país asiàtic. Així, a més dels diners que l'RFEF rebria de la companyia pública saudita, Sela, per cada edició que se celebrés al país, l'empresa de Piqué cobraria quatre milions per cadascun dels sis anys signats, un total deLa primera edició de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita es va disputar el gener del 2020, amb el, el, l'i elcom a protagonistes. El mateix Rubiales va assegurar en el seu moment que Kosmos havia intervingut en les negociacions amb els dirigents àrabs, però que la RFEF no havia abonat cap comissió a l'empresa del central català.Segons la informació d'El Confidencial, però, sí que hi va haver una remuneració econòmica per a l'empresa de Piqué. Així es desprèn de la sèrie d', on es detalla com Rubiales i el jugador blaugrana buscaven lloc i la millor remuneració econòmica per acollir la competició: "A veure, Rubi, si és un tema de diners... Si ells per vuit hi anirien, se'n paguen, als altres se'ls paga dos i un. Són 19, us en quedeu, la Federació, sis "quilos". Abans de no quedar-vos sense res, collem l'Aràbia Saudita, els diem que el Madrid potser no hi va i els traiem un "pal" o dos "pals" més. Abans de fer-ho a Espanya, que no en guanyareu ni tres, és per pensar-s'ho, si és un tema de diners", va afirmar el jugador del Barça.Davant la suposada negativa del Madrid a anar fins al país asiàtic, Rubiales i Piqué obren la porta a l'estadi del Barça per acollir la Supercopa: "Geri, mira. Jo parlaré això amb el Madrid. Jo crec que em diran que no. Com que el Madrid em dirà que no, això ens va de puta mare per justificar-nos de cara al futur. Diem que -el- és l'estadi amb més capacitat, que és el campió de-el Barça-, que és el campió deo finalista de Copa. Jo crec que de legitimitat, en tenim", va assenyalar en un àudio del mes de març del 2019 Rubiales a Piqué."Jo crec que seria una bona idea fer-ho tot allà. Potser, en comptes de llogar per mig "quilo" cada partit, el pots llogar per més i treure. Jo crec que aquí també té un marge de negoci el Barça", va afegir el president de l'RFEF sobre la possible organització de la competició al camp del club blaugrana.Després de diferents, però, el 15 de setembre del 2019 Rubiales confirma a Piqué que l'acord amb l'Aràbia Saudita està fet. "Geri,. I no em refereixo ni al partidàs d'ahir ni al teu gol. Em refereixo al fet que ja són més de les dotze i, per tant, ja és ferm l'acord amb l'Aràbia Saudita. Una abraçada, gràcies per tot i aquí estic pel que necessitis. Bé, menys per algunes cosetes que gairebé millor que no em necessitis. Una abraçada enorme,", va afirmar el president de la RFEF.

