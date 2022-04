Pegasus: com funciona i com es pot frenar?

Què és Pegasus?

Quin paper hi té el govern espanyol?

Trucs per esquivar Pegasus

Un enllaç a La Vanguardia i Crónica Global durant les negociacions per a la investidura de. D'aquesta manera va aconseguirinfiltrar-se al telèfon mòbil del president de la Generalitat,, i espiar les seves comunicacions, missatges i imatges. Aquest software va entrar al telèfon d'Aragonès a finals de l'any 2019, durant els contactes entrei elper mantenir Sánchez a la Moncloa, que finalment va revalidar la presidència al gener de 2020, segons ha explicat RAC1.Aleshores, Aragonès era vicepresident del Govern i sonava amb força com a candidat d'ERC en unes hipotètiques eleccions catalanes, que encara no estaven convocades. Faltaven pocs dies perquè-també espiat per Pegasus- donés per liquidada la legislatura, però encara faltaven mesos per a les eleccions. A banda d'Aragonès i Torra, també s'ha espiat, a més d'una seixantena de dirigents independentistes, activistes i advocats vinculats al moviment a través de Pegasus.Un altre dels afectats ésexvicepresident del Parlament, que ha explicat també com aquest programari va infectar el seu telèfon. Va ser, també, a través d'enllaços de mitjans de comunicació durant l'any 2019, amb titulars vinculats al procés català o a l'advocat, també afectat per aquesta onada d'espionatge. Altres mecanismes que utilitza aquest software són amb l'enviament de targetes d'embarcament per a vols comprats per als propers dies. És a dir, s'envien missatges queper a la víctima.No és estrictament necessari que l'usuari cliqui sobre un enllaç perquè Pegasus infecti el terminal, cosa que fa que sigui molt difícil saber si tens un malware que t'està espiant. Un cop dins del telèfon, aquest programari pot activar i desactivar el micròfon, la càmera, obtenir informació del correu electrònic o dels missatges de text, obtenir fitxers com ara fotografies o activar la geolocalització... I és, perquè també es pot desinstalar de manera remota. Per tot plegat, és pràcticament impossible saber quina informació s'ha obtingut a través d'aquest programa espia.Què és Pegasus? Es tracta d'un software creat per l'que només es pot vendre a departaments dels estats, com per exemple elespanyol. No tots els estats poden accedir a aquest programari: concretament només ho poden fer els estats de la, elsi aquellsdels Estats Units. Pegasus, que és plenament legal, és un dels sistemes d'espionatge més avançats del món i comprar-ne una llicència és molt car. A més, no es pot vendre a cap departament estatal sense el vistiplau del govern d'Israel.En declaracions a RAC1, l'expert, coneixedor de l'empresa NSO i de Pegasus, ha detallat que la companyia compta amb centenars de treballadors. Originàriament era una empresa dedicada a l'atenció al client, però després va canviar el model de negoci i va apostar per la tecnologia avançada. Pegasus, i pot tenir utilitat per desmantellar casos de tràfic de persones o narcotràfic, si bé a la pràctica suposa saltar-se els procediments legals establerts. Les policies o la Fiscalia poden intervenir els telèfons mòbils de persones investigades amb autorització prèvia del jutge.Si un estat vol adquirir una llicència de Pegasus, no cal que justifiqui davant l'empresa quin ús li donarà. Ara bé, segons Manent, l'empresa NSO revisa a posteriori per què s'ha fet servir el seu software i si detecta que s'ha destinat a finalitats no autoritzades -com ara espionatge de rivals polítics o periodistes,- pot revocar el contracte de la llicència. La finalitat de NSO és obtenir beneficis, però també mantenir el prestigi dels seus productes, i casos com el d'Espanya poden laminar la credibilitat de la marca. Avui mateix s'ha constituït la comissió d'investigació sobre Pegasus al Parlament Europeu. Sigui com sigui, el cas d'espionatge contra independentistes obre. Qui hi ha darrera de l'escàndol? Tothom apunta ali, de fet, els responsables de Citizen Lab que han pilotat la investigació veuen un "nexe sòlid" entre l'espionatge i l'Estat . Fonts jurídiques consultades assenyalen que cal aixecar el secret oficial sobre la qüestió i això es responsabilitat del govern espanyol de Pedro Sánchez, que de moment nega tenir cap responsabilitat i assegura que no té res a amagar Permetrà que s'aixequi el secret oficial? Donarà tota la informació sobre la qüestió? L'independentisme ja ha anunciat querelles a Espanya i en diversos països i, de moment, fets similars es troben judicialitzats en un jutjat de Barcelona arran dels casos de. Les noves informacions aparegudes també redoblen la pressió sobre el jutjat que pilota la investigació sobre els casos de Torrent i Maragall perquè es facin més moviments i es sol·liciti informació. Fonts jurídiques assenyalen que un cas d'"espionatge d'estat" contra un grup ideològic concret no es pot emmarcar en la "seguretat nacional" i difícilment passarà el filtre del(TEDH).L'exresponsable de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Cesicat) i expert en ciberseguretat,, detalla aalguns trucs per esquivar Pegasus o programes maliciosos que puguin espiar els telèfons mòbils. Desconfiar de tots aquells enllaços sospitosos o inesperats, deixar els mòbils fora de les reunions i, sobretot, apagar el mòbil almenys un cop al dia i també reiniciar-lo de tant en tant. També convé evitar fer trucades "normals" i fer-les a través d'aplicacions comi fer anàlisis interns del telèfon en cas de sospita o de manera regular per evitar o tallar qualsevol intent d'espionatge.En tot cas, el responsable de la investigació que ha destapat l'escàndol sosté que és "pràcticament impossible" protegir-se d'un programari maliciós com aquest, i ha alertat dels mètodes altament sofisticats que utilitza per accedir a les víctimes.

