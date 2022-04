Destapant escàndols: Weinstein i Woody Allen

From a hacking at 10 Downing St to the world’s biggest forensically documented spyware attack—I spent 2 years digging into the spyware industry, accessing its most notorious firm and the tech platforms warring against it, with your privacy in the balance: https://t.co/V2mg2dzYZD — Ronan Farrow (@RonanFarrow) April 18, 2022

La publicació de l'espionatge a més de 60 polítics i membres de l'independentisme català, entre els quals tres presidents de la Generalitat, ha aixecat una onada d'indignació a nivell mundial. La revelació de la trama duta a terme a través del programala va explicar The New Yorker, gràcies a una investigació de dos anys del periodista Ronan Farrow.Farrow, f, té un historial de reporterisme d'altíssima categoria.Autor de la investigació que va destapar els abusos sexuals i de poder del productor Harvey Weinstein, Farrow va començar una carrera prolífica com a escriptor, reporter i funcionari del Departament d'Estat des de l'adolescència.va treballar per Richard Hoolbroke, diplomàtic de molt alt nivell que va formar part dels acords de pau per la guerra de Bòsnia, el 1995.Encara no tenia 17 anys quan ja havia representat diversos departaments a l'Àfrica, en defensa dels drets humans per als infants.El periodista, abans de la seva faceta de reporter i de destapar escàndols com el Catalangate, va treballar al Departament d'Estat fins als 20 anys, passant per les oficines de Hoolbroke i com a. També va treballar per a Hillary Clinton, amb qui va establir una molt bona relació.d'escriure un dels seus millors llibres: War on Peace: The End of Diplomacy and the Decline of American Influence. En aquest, relata com la diplomàcia dels EUA ha deixat pas a les mesures militars per resoldre conflictes.L'octubre de 2017, un seguit de reportatges de la revista The New Yorker exposaven un dels productors més importants de la història de Hollywood,Després de mesos de feina, Farrow havia aconseguit testimonis, actrius en càmera, entrevistes i proves de les activitats de Weinstein. Gràcies als seus reportatges -que van intentar ser silenciats durant la investigació-, el productor ha estatFarrow va iniciar la seva carrera mediàtica des dels mitjans de comunicació amb, i les acusacions d'assetjament sexual que sempre han planat -sense condemnes ni sentències fermes- sobre el director. Ara, el mateix periodista, de 34 anys, ha treballat durant dos anys en la seva investigació més llarga, per relatar com els governs -que són els únics que poden comprar el programa Pegasus- han fet servir aquest sistema espia."He estat 2 anys investigant la indústria del programari espia, accedint a la seva empresa més coneguda i a les plataformes tecnològiques que hi lluitaven, amb la vostra privacitat en joc", ha explicat Farrow.

