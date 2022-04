Consulta aquí la llista sencera de polítics i líders independentistes espiats

El que riurem... Per Jacob el 18 d'abril de 2022 a les 17:39

Us estranya? Per Miren el 18 d'abril de 2022 a les 17:10

España, la vergonya d'Europa

Per Fina Gros el 18 d'abril de 2022 a les 16:53 2 0

Sempre el capdavant del joc brut i les trampes de l'Estat. El que no poden aconseguir democràticament via urnes ho volen aconseguir il·legalment via força i violència, España, el drap brut d'Europa