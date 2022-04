Seat desapareixerà abans del 2030

". Ho va dir Matías Carnero, sindicalista de Seat, a principis d'abril al diari Ara i fonts del sector automobilístic asseguren ara que la marca morirà, tot i que el grup Volkswagen no ho diu, encara, obertament.El president del grup automobilístic,, ha explicat recentment que la marca catalana, ja que el"Seat utilitza la mateixa tecnologia que la marca Volkswagen, però ven a preus més barats", alertava en una entrevista a Expansión.De fet, el mateix directiu proposava com a, ja que, segons explica la companyia, es guanya el mateix venent quatre Seat Ibiza que un Cupra Formentor. A més, cal tenir en compte que-ni està previst que se'n fabriquin- a diferència de la nova marca, que els acapara tots. Per tant, unque se'n pot extreure és que, una marca nova però amb vehicles elèctrics i molt rendible.Cal tenir en compte també les normatives europees: a partir del 2035 s'imposa la prohibició de vendre cotxes de combustió i, com a resultat, les marques que no hi hagin apostat -com és el cas de Seat- acabaran morint. Aquest fet comportarà una, ja que fabricar un elèctric implica menys hores -i menys treballadors- que un vehicle de combustió. El president de Seat, Wayne Griffiths, tal com explica l'Ara, ha admès que

