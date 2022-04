Rússia fa un ultimàtum a Mariúpol: vol que els ucraïnesos es rendeixin

Altres notícies que et poden interessar

Elha donat unaquest diumenge als darrers defensors ucraïnesos de la ciutat portuària deperquè esen un termini de, a partir de les 06.00 del matí. "Els que abandonin les armes salvaran la vida. És la seva única oportunitat", ha assegurat el coronel general Mikhaïl Mizintsev, segons l'agència oficial russa Tass.Mizintsev es dirigeix a l'atrinxerats al complex metal·lúrgic d'Azovstal, al sud de la, ja que elafirma que ha aconseguit. El presidenthaRússia que si "" els seusa la ciutat portuària ", ha reconegut el líder ucraïnès, que ha acusat Putin de voler "deliberadament a qualsevol qui estigui" en aquesta ciutat portuària del mar d'Azov, un enclavament clau per connectar les repúbliques prorusses del Donbass amb la península de Crimea.Zelenski ha reiterat que ha intentat trobar unaper superar el setge de Mariúpol, on encara hi ha més de 100.000 civils atrapats sense llum, aigua ni menjar.En paral·lel, aquesta nit i matinada ha estat la tercera consecutiva amb soroll de sirenes antiaèries i explosions als voltants de les ciutats de, al nord d'Ucraïna, segons han informat diversos mitjans locals.Finalment, el Ministeri de Defensa del Regne Unit ha assegurat que"Les localitats de Khàrkiv i Sievierodonetsk són dues on el Kremlin està dirigint part del material de combat", ha avisat l'últim informe de la intel·ligència britànica, que insisteix que Rússia manté "intacte" el seu objectiu d'obligar Ucraïna a abandonar la seva orientació euroatlàntica i imposar el seu propi domini a la regió.​​​​​

