TV3 reconnecta amb els joves: les claus de l'èxit d'«Eufòria»

Una estratègia multiplataforma

Ara, a per la immediatesa del directe

Pressupost baix, bons resultats

Participants joves, música, un plató com cal, cares conegudes i molts esforços cada divendres a la nit al prime time de TV3.ha batuti la cadena ha aconseguit atrapar elque tant temps fa que veu la tele com allò antic que no va amb ells. El resum de l'èxit és clar: eli els concursants sónPunt per punt, però, cal analitzar el perquè d'aquest èxit. És a dir, quines han estat lesque ha pres TV3 -o la CCMA-,i com pot influir això en la"La CCMA va néixer per normalitzar el català", recorda a aquest diari Arnau Rius, professional de la comunicació vinculat a temes de llengua. I està clar que Eufòria hi juga un paper important;-25 de 50, en el que va de concurs-. En aquest sentit, Rius reflexiona que "als de 50 anys no se'ls pot normalitzar res, sinó que cal anar al públic clau", és a dir, el jove. La Corpo, des del tancament del canal 3XL, ha fet majoritàriament programes enfocats a un públic de més de 30, amb algunes excepcions, i s'oblida sovint del públic juvenil. "Per fi, després d'anys,". Ho diu a, creadora de continguts i recent incorporació a Adolescents XL de Catalunya Ràdio.Lesproporcionades per la CCMA detallenAbans de la primera gala, el perfil d'Eufòria aja havia aconseguit més de 7.000. Avui són més deAquesta xifra es tradueix endels continguts només mitjançant les xarxes socials. I, pel que fa a les gales vistes a través de la televisió, la mitjana de quota de pantalla és de 18,1%. La xifraes va assolir durant la, el divendres 1 d'abril, quan es va registrar un, amb una diferència de 7,6 punts respecte del segon classificat de la mateixa franja horària. La darrera gala emesa, el 8 d'abril, es va marcar una, Antena 3.En els últims anys TV3 ha emès trespensades per al jovent -Polseres Vermelles, Merlí i Les de l'hoquei. Sèries, ficció. Res més. Que "els joves ja no miren la televisió" és un mite generalitzat i instaurat en la societat. Sembla, però, que Eufòria ha canviat tots els esquemes, ja que l'audiència majoritària -un 28,9%del programa se situa setmanalment entre la. Entre el públicla xifra encara es dispara més -fins al 34,6%-. "Potser s'adonen que els joves no ens hem oblidat de la tele, i que", remarca Aroca. La creadora de continguts coincideix amb Rius, qui també aporta un segon punt clau a tenir en compte: la. El talent show musical d'èxit va més enllà de la televisió, també beu de les xarxes i d'internet.Sovint es tendeix a pensar queals seus-a les xarxes socials o les plataformes de continguts-, iper aquesta audiència. De fet, la CCMA té dos precedents que ho confirmen:. En aquest sentit, Rius considera que Eufòria té més impacte en l'audiència perquè apareix també a la tele i no es queda a les xarxes:". Combinar televisió convencional i xarxes socials és una aposta clau de la direcció del programa, segons detalla, a càrrec de l'estratègia digital: "".La crítica de televisiódefensa també la: "Crec que és millor que et deixin amb una mica de gana [durant l'emissió del programa], així t'obliguen a anar a la resta de plataformes i canals a les xarxes". Planas, tanmateix, llança unfent referència al públic jove que està atrapant Eufòria. "", explica, mentre remarca que "no només s'ha d'apel·lar el públic adolescent, sinó queperquè els pugui mirar tothom". Així, per a la periodista és important sortir de la ficció a què estàvem acostumats i fer programes "".Tot i les bones xifres d'audiència, hi ha un factor rellevant a tenir en compte. El públic jove està acostumat a lade les xarxes socials i del. I, de fet, Aroca considera que "jugar" amb laajuda a atrapar-los, però creu que des del programa "". Tot i que felicita la gestió del compte d'Instagram, caldria, segons ella, un "durant l'emissió del programa a". Aquesta figura ajudaria a dinamitzar la xarxa on, setmana rere setmana, l'aconsegueix posicionar-se entre el TOP5.La direcció del programa ho té tot pensat. Esteban reconeix que els programes emesos fins ara ereni no permetien tenir aquesta "", però avança que a partir del 29 d'abril, elsAquest canvi també es veurà reflectit a les xarxes socials on, detalla, s'hi podrà veure una "", undurant la gala i una "" també a Twitch. Aquests tres elements, que fins ara no s'han pogut veure, canviaran totalment la dinàmica d'Eufòria i l'aproparan, encara més, al públic jove.Un aspecte destacable d'Eufòria és elque s'hi ha destinat. Segons el portal de transparència de la CCMA, s'hi han invertit gairebédurant els darrers mesos, comptant la productora externa a càrrec del programa -- i altres despeses. A aquests, però, s'hi ha de sumarja pagats a Veranda mesos enrere, quan es començava a decidir el format del programa, tot i tenir un altre nom (Vocal Match). "És; amb menys pressupost s'han aconseguit audiències semblants", reconeix Rius, qui remarca que "".Cinc noms, cinc cares conegudes. Eufòria s'ha nodrit de personatges reconeguts al món de la música o el cinema per formar l'equip de presentadors i el jurat. I Eufòria ha d'ajudar TV3 a crear el seu "". De fet, Miki Núñez i l'Elena Gadel són dos antics concursants d'OT que actualment obtenen papers i visibilitat a la televisió pública catalana. "", coincideixen Planas i Rius. Aquest darrer, fundador delaposta perquè la televisió pública pugui crear "famosets" per després alimentar la resta de projectes actius a Catalunya: "Es tracta de donar temes i referents de què parlar, i sobretot fer-ho en català".L'èxit sobrevingut d'Eufòria pot ser un "precedent" perquè la CCMA i TV3 apostin per la creació de més continguts enfocats a un públic jove. Planas, Rius i Esteban hi estan d'acord. Tots tres consideren que "es poden treure subproductes que enganxin els joves", tot i que cal que, com remarca la periodista, "estiguin ben fets". Si no, els diners i esforços invertits no portaran enlloc. "", afirma Rius, una mica enyoradís del canal juvenil que la CCMA va tancar el 2012.

