La meitat de veïns de Ciutat Vella es troben en risc de pobresa o exclusió

Les problemàtiques derivades de lasón més freqüents adel que molts imaginen, però també és cert que colpegen més en funció del barri. Així ho assenyala l'de Barcelona del 2020, encarregada per l'Ajuntament de la ciutat i feta pública aquest dissabte, segons la qual. Un percentatge que s'enfila fins al 49,2% en el cas del districte dei al 43,7% ai que és més baixa sobretot a(14,5%),(16,3%) i l'(18,5%).Aquesta és la segona edició de l'enquesta sociodemogràfica de Barcelona, la qual es va fer per primer cop el 2017, i es tracta d'un complet estudi sobre la qualitat de vida, les condicions de vida i les característiques de les llars de la ciutat i de les persones que hi resideixen. En aquest cas, la recollida d'informació es va feren una elevada mostra d'representatius de la realitat municipal, una xifra superior a la de pràcticament totes les enquestes similars a la capital.En tot cas, malgrat la taxa del 25,8% de població en risc de pobresa o exclusió social, el percentatge és inferior al detectat el 2017, quan s'hi trobava el 28%. Aquest indicador, també anomenat(per les sigles en anglès) mesura la quantitat de persones que es troben en risc de pobresa, en situació de privació material severa o en una llar de baixa intensitat del treball. La dada de l'última enquesta, però, fa referència a la realitat de fa més d'un any, entreDesgranant cadascun dels elements que conformen la taxa AROPE, i tal com es pot observar al mapa inicial, els districtes amb méssón de nou Ciutat Vella (44,4%) i Nou Barris (38,4%), i a la part baixa se situen Sarrià-Sant Gervasi (11,3%) i Gràcia (12,3%). Un 8,6% de la ciutat, a més, es troba en risc de, assolint el 23,9% a Ciutat Vella i el 15,5% a Nou Barris, i fins i tot un 4,4% se situa en risc de, taxa que quasi es quadruplica a Ciutat Vella (16,2%).La categoria deengloba aquelles persones que no poden accedir a quatre de nou ítems considerats de consum bàsic. Els més comuns són la incapacitat per afrontar una(25,2% dels barcelonins), de fer una setmana deanual (21,5%), de mantenir la llar a una(13,4%), de comprar un(12,7%), de pagar a temps els(9,3%) o decada dos dies (4%), mentre que quasi ningú compleix tres condicions més com no disposar de rentadora, de televisor o de telèfon.En total, un 6,9% de ciutadans pateix quatre d'aquestes nou privacions, motiu pel qual es troba en situació de privació material severa, per bé que el percentatge s'enfila fins al 21,1% en el cas de Ciutat Vella i fins al 18,2% a Nou Barris, mentre que els ocorre escassament a un 1,9% de veïns de Gràcia, el 2,1% de Sarrià-Sant Gervasi i el 2,7% deDe fet, un 20,1% de llars amb fills de Ciutat Vella i un 19,6% a Nou Barris tenen dificultats per. En part perquè un 20,4% dels primers i un 16,6% dels segons viuen en, les quals inclouen aquells en què els adults residents van treballar menys del 20% de les hores possibles durant l'últim any. En aquesta categoria, se situa en tercer lloc el districte de les Corts, amb un 12,3% de les llars en aquesta situació, per damunt de(11,3%) i de la mitjana de la ciutat (10,2%).Més enllà d'aquestes variables que responen a models d'enquesta homologats a nivell internacional, el sondeig també recull informació d'aspectes més puntuals però que igualment evidencien una forta heterogeneïtat interna a Barcelona. Així, mentre un 77,9% de veïns de Sarrià-Sant Gervasi disposen dei pràcticament la meitat tenen contractada alguna, això només ocorre en un 29,1% i un 8,9% dels casos a Nou Barris, respectivament. Al seu torn, Ciutat Vella és el districte amb menys habitatges amb(40,6%),(26,5%),(21,1%) o(13,6%), mentre que laés més comuna a les Corts (43,1%).Un dels elements que més ha accentuat últimament les dificultats econòmiques de les persones amb menys recursos sobretot a Barcelona és l'elevat. Aquesta qüestió, a més, afecta a la majoria de la població, ja quei, malgrat que el 55,8% disposa del pis en propietat, un terç d'aquests encara estan. En tot cas, l'enquesta reflecteix també grans diferències en els recursos destinats pels veïns de cada districte a aquesta qüestió, essent els lloguers més barats a Nou Barris (539,3 euros) i Sant Andreu (645,8) i, en l'altre extrem, es troben els de Sarrià-Sant Gervasi (1.106,7) i l'Eixample (928,4). El cost de les hipoteques són similars, excepte a l'Eixample, Sants-Montjuïc i Sant Martí, on són més de 100 euros inferiors als dels seus lloguers, mentre que a Sarrià-Sant Gervasi són 134 euros més cares.En tot cas, el preu de l'habitatge des del 2017, especialment pel que fa als lloguers, els quals han arribat a pujar fins a un 29,3% a Sants-Montjuïc, un 27,6% a Nou Barris, un 27,1% a Sant Martí, un 26,4% a Gràcia o un 23% a Horta-Guinardó, mentre que les retribucions pujaven molt per sota en cada districte. De fet, fins i tot haurien caigut un 3,5% a Sarrià-Sant Gervasi i un 1% a l'Eixample.En els casos més extrems,a Sant Martí, mentre que el de les hipoteques ho han fet 33 punts més que els sous a Ciutat Vella. Precisament la retribució mitjana a aquest districte calculada per unitat de consum (ponderant pels integrants de la llar) se situa tot just per sobre dels 1.000, com la de Nou Barris, molt lluny que la de Sarrià-Sant Gervasi o les Corts, on ronda els 1.850 euros.Més enllà dels districtes, la situació econòmica també impacta en funció de característiques com. El percentatge de barcelonins d'en risc de pobresa o exclusió social arriba al 32,2%, però cau a quasi la meitat en els grups entre 55 i 74 anys. La taxa AROPE no es mostra segons les diferents situacions de ciutadania, però, en canvi, quasi, per només un 18,4% dels que tenen ciutadania espanyola o el 17,3% dels que la tenen europea. Fins i tot un 23,7% de migrants no comunitaris estan en risc de pobresa severa i un 22,4%, amb privació material severa.Les condicions socioeconòmiques també impacten en aspectes com l'. Així, un 83,6% de barcelonins perceben que tenen un estat de salut bo o molt bo, però aquest percentatge cau fins al 75,5% en el cas de les llars situades en barris on la renda disponible mitjana és molt baixa.Igualment, la precarietat es mostra sovint en el, analitzat en aquesta enquesta, la qual identifica aquells habitatges on(a banda dels compartits). Un 3,5% dels habitatges de la ciutat compleixen aquestes característiques, tot i que el percentatge puja fins al 8% a Ciutat Vella, el 5% a l'Eixample i el 4,5% a Sarrià-Sant Gervasi.El fenomen contrari serien les, les quals representen un 24% del total (3,6 punts menys que el 2017). Un 72,4% de ciutadans, per tant, viu acompanyat i, malgrat això, un 77% de la població assegura que, mentre que tan sols un 3,9% s'hi sent sovint o molt sovint, segons declara a l'enquesta. Cal recordar, en tot cas, que les entrevistes es van fer en un moment complicat de la pandèmia, amb restriccions vigents i mesos després de confinaments durs.A més, els preparatius i el treball de camp del sondeig han permès fer una aproximació a la. En el moment de fer-se, hi hauria 1.783.566 barcelonins, tot i que tan sols un 94,3% d'aquests estarien empadronats a la ciutat. D'entre els 90.171 que no ho estarien, el percentatge és especialment alt (del 30%) en els del grup d'entre 25 i 34 anys. Igualment, el nombre dea la capital catalana ha caigut del 55,8% al 49,6% des del 2017, mentre que el nombre d'no residencials és de 29.613, un 7,2% menys que tres anys abans.

