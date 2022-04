Eleccions a la burgesia: qui és qui al Cercle d'Economia

Javir Faus, el llegat proindult Javier Faus, en un acte del Cercle. Foto: europa press

President del Cercle d'Economia, el mandat s'ha caracteritzat per una voluntat de renovar la casa que, segons el seus partidaris, no ha estat entesa i, segons els seus crítics, s'ha fet amb poca mà esquerra. Va xocar fort amb els expresidents, guardians de les essències d'una entitat on les coses sempre es volen fer amb discreció. Va traslladar les Jornades de Sitges a Barcelona, un canvi que va ser vist amb recança per molts, però que va ser exitós. En les Jornades de l'any passat, el Cercle es va posicionar obertament en favor dels indults als presos independentistes, fet que va irritar Pablo Casado, present en la trobada.



Faus presideix Meridia Capital, una gestora d'inversió que administra prop de 1.000 milions d'euros, en bona part en el sector immobiliari. La seva base inversora és majoritàriament internacional, el que Faus explica com a senyal d'independència respecte sectors de les elits locals. El seu perfil, aliè als sectors industrials més tradicionals, encaixa amb els canvis dins del patriciat i l'emergència de la nova economia. Ideològicament, s'ha definit en més d'una ocasió com "un convergent orfe".

Jaume Guardiola, entre el Sabadell i Artur Mas Jaume Guardiola, aspirant a presidir el Cercle. Foto: europa press

Jaume Guardiola, actual membre de la junta, respon a un perfil força clàssic dins del Cercle i, en circumstàncies normals, hauria estat el candidat ungit per tothom. Home i sènior, de tarannà suau i discret, i moderat en moltes coses. Té el suport de bona part de la directiva actual. Amic d'Artur Mas, se l'ha etiquetat de catalanista, tot i que algú, per aigualir aquesta definició, la redueix a un irònic "parla català". Ha estat conseller delegat del Banc Sabadell, on va haver d'entomar el fracàs de la fusió amb el BBVA. Respon al perfil més clàssic dels presidents del Cercle d'Economia: un home sènior, de perfil moderat i discret, que ha trigat a ensenyar les cartes. Llicenciat en Dret i Empresarials, i format a Esade, presideix la comissió econòmica del Barça.

Rosa Cañadas, la primera dona Rosa Cañadas. Foto: Cercle

Tant si és elegida com si no, Rosa Cañadas farà història. És la primera dona que ha impulsat la seva candidatura per liderar el Cercle. Vinculada al sector financer, presideix Trea Capital. Però una connexió clau en la seva trajectòria és la Fundació Tanja, que treballa per reforçar les relacions amb el Marroc. En el seu patronat hi ha figures com Javier Solana, Josep Borrell, l'exministre d'Exteriors d'Israel Shlomo Ben Ami i André Azoulay i Omar Azziman, consellers molt propers al palau reial de Rabat. Cañadas és nascuda a Tànger. El seu marit, el banquer Carles Tusquets, va presidir el Cercle. Però els qui la coneixen insisteixen en el perfil independent d'aquesta emprenedora que té voluntat d'incidència. Coneix la casa, ja que va pertànyer a diverses juntes directives. Amb do de gents i una impressionant cartera de contactes, Cañadas va ser la primera a fer saber a molts socis que es presentaria a les eleccions. Les seves relacions amb Faus són actualment fredes.

Pedro Fontana, l'impulsor de Guardiola Pedro Fontana, president de la Fundació Cercle d'Economia. Foto: europa press

Figura clau a l'entitat, presideix la Fundació del Cercle. És un dels expresidents. Va presidir el Cercle en el període 1996-99. Format a Esade, amb un MBA a la Universitat de Harvard, actualment és vicepresident del Banc Sabadell. D'allí prové també un dels candidats a succeir Faus, Jaume Guardiola, amb qui manté una relació estreta. Fontana ha estat, de fet, el màxim impulsor i inspirador de la candidatura de Guardiola, amb qui ha treballat molt estretament des dels anys compartits a la cúpula del BBVA. Fontana és un dels grans omnipresents de corporacions i entitats: conseller de Fira de Barcelona, membre del patronat de la Fundació del Mobile i conseller del Grupo Zeta, també ha estat president del Consell Social de la UB. L'aliança entre Fontana i Guardiola és una de les claus d'aquestes eleccions.

Marc Puig, un puntal de Faus Marc Puig, president i conseller delegat de Puig. Foto: Toni Mateu/Europapress

Marc Puig és vicepresident del Cercle. President del Grup Puig i un dels grans capitans d'indústria presents en l'entitat, el seu nom ha estat esmentat com a presidenciable en diverses ocasions, però sempre ha preferit abocar-se a la seva dedicació empresarial. Ha estat un dels puntals de Javier Faus en el seu mandat. En aquests moments, no està clara la seva incorporació a la candidatura de Jaume Guardiola.

Camino Quiroga, figura a l'alça Camino Quiroga. Foto: Cercle d'Economia

Secretària de l'actual junta directiva, Camino Quiroga és considerada una persona amb pes creixent a l'entitat. Notària de professió, dirigeix la notaria Diagonal 490. És un perfil jove i professional, representatiu dels nous directius que van entrar a la cúpula del Cercle amb Javier Faus. El seu nom ha circulat per assumir un lloc destacat (una vicepresidència?) en la candidatura de Jaume Guardiola. És professora de Drets Humans a la Universitat Internacional de Catalunya. Està casada amb l'empresari Tatxo Benet.