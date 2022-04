Elon Musk vol comprar Twitter per uns 40.000 milions d'euros

El multimilionarino en té prou amb ser només l'accionista majoritari de Twitter: vol comprar tota l'empresa. Segons ha informat aquest dijous la Comissió de Borsa i Valors dels Estats Units, el CEO de Tesla i SpaceX ha fetde manera íntegra la multinacional de comunicació, creadora d'una de les xarxes socials més influents del planeta. Musk compraria l'empresa, en el cas que s'acceptés la seva oferta,Fa només deu dies, el bilionari va aconseguir convertir-se en lde dòlars en 75 milions d'accions. L'oferta presentada per l'empresari, que des de fa pocs dies també és el primer accionista de Twitter, és totalment efectiu. Musk és actualment, segons la llista de la revista Forbes. Ell mateix considera que l'empresa ha de sortir de la borsa per aconseguir "el seu màxim potencial"."Vaig invertir a Twitter perquè crec en el potencial de ser la plataforma per a la llibertat d'expressió a tot el món i crec que la llibertat d'expressió és un imperatiu social per a una democràcia funcional.des que vaig fer la meva inversió m'he adonat que l'empresa no prosperarà ni servirà per a aquest imperatiu social de la seva forma actual", ha explicat Musk, en una carta mostrant els motius de la seva OPA a Twitter.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor