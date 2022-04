Rússia avisa que tindrà «més adversaris» si Finlàndia i Suècia s'uneixen a l'OTAN

Altres notícies que et poden interessar

"tindrà més adversaris" sis'uneixen a. Així ho ha advertit aquest dijous el vicepresident del consell de seguretat de Rússia i exprimer ministre i expresident rus,en declaracions recollides per l'agència Tass. Dimecres, la portaveu d'Exteriors russa,ja va qualificar de "poc intel·ligent" el debat a Finlàndia i Suècia per unir-se a l'Aliança Atlàntica.Segons Medvedev, si aquests dos països fan el pas d'adherir-se a l'OTAN, "ja no es podrà parlar d'un espai lliure d'armes nuclears als bàltics -, iMedvedev ha dit que "ningú amb dos dits de front" vol "augmentar les tensions" a les fronteres amb aquests països i ha reclamat que s'ho repensin.En tot cas, l'exprimer ministre rus i home de confiança deha dit que Rússia no té "disputes territorials" amb Finlàndia i Suècia –com sí que té, ha afirmat, amb- i que, per tant, "el preu" de la seva hipotètica entrada a l'OTAN "seria diferent".El polític rus ha criticat que l'Aliança Atlàntica es plantegi acceptar nous membres "amb les mans obertes, en un període de temps el més curt possible i amb els mínims procediments burocràtics". Per Medvedev,a una eventual adhesió a l'OTAN d'aquests dos països "sense sentimentalismes i amb el cap fred". "Què significa? Significa que Rússia tindrà oficialment dos adversaris més registrats", ha dit.Aquesta setmana, Finlàndia i Suècia han assegurat que la invasió russa d'Ucraïna ha canviat el panorama de seguretat a Europa i han posat seriosament sobre la taula la possibilitat d'unir-se a l'OTAN,per l'Article 5 de l'Aliança en cas d'invasió. La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, fins i tot va indicar que decidiran "en setmanes, no mesos" si fan el pas d'unir-se a l'OTAN.​​​​​

