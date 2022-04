Barcelona redueix un 60% la població de coloms a les zones on s'ha administrat pinso anticonceptiu

a les zones on s'ha administrat tractament amb pinso anticonceptiu. El sistema implantat consisteix a administrar blat de moro recobert de nicarbazina, un fàrmac veterinari anticonceptiu.A l'inici del tractament, el 2017, hi havia en aquestes zonesÉs a dir, s'ha reduït la població en 2.278 exemplars. Amb aquestes dades, el consistori fa un balanç positiu del control ètic de la població de coloms per reduir la natalitat en les colònies de coloms sense necessitat de fer cap captura.Actualment la ciutat té 44 dispensadors, que cobreixen 36 colònies de coloms. Amb tot, l'Ajuntament considera que l'estratègia integral per un control "efectiu" de la superpoblació de coloms també requereix dificultar la nidificació i reduir "significativament" l'alimentació que els facilita la ciutadania., assegura que és "clau" controlar l'aliment que els proporcionen de forma voluntària alguns ciutadans. "Els coloms no ens necessiten, són aus que tenen una alimentació natural amb els espais verds", explica. A més, afegeix que hi ha aliment com el pa o el pa mullat que no els van bé als coloms.A Barcelona, segons els últims censos a l'àrea urbana hi ha uns 103.226 exemplars, una densitat que s'estima entre 1.300 i 1.700 coloms per quilòmetre quadrat.es fa necessari establir mesures per controlar-ne la població. Segons dades del 2021, el consistori ha rebut aquest últim any fins a 1.504 queixes relacionades amb els coloms, 241 de les quals relatives a alimentadors de coloms en via pública.

