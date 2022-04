​Sacrificar vaques per pagar factures

Sacrificar vaques pels preus, mai vist

El preu de la llet, l'esca del pecat

Des de principis d'any, ha hagut d'enviar a sacrificar una vintena de vaques, mentre que habitualment n'enviava un parell cada mes

No hi haurà marxa enrere: ens quedarem sense llet

En Josep donant menjar a les vaques. Foto: Adrià Costa.

Hi ha demanda de llet

Una indústria pròpia dels vaquers

En, un ramader d'Osona, s'està venent. Al preu baix que li paguen la, ara s'hi han sumat més costos, com la. Per tot plegat, ha d'enviar a sacrificar aquelles. "La situació és crítica", explica el pagès -que prefereix quedar en l'anonimat-, mentre detalla que "amb el que es guanya actualment, es pot pagar el pinso, la llum, el gasoil i para de comptar".I el seu cas no és l'únic. Tant-que agrupa les cooperatives Plana de Vic i Vaquers d'Osona-, com(Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya) confirmen que. Des de Vaquers Plana de Vic,apunta que hi ha ramaders que tenen capacitat per aguantar aquesta envestida de la pujada de preus, peròPer la seva banda,, cap de la sectorial del boví de llet de JARC, apunta que la situació és insostenible. "Les indústries han anat renovant els preus, però són els mateixos que abans de l'escalada de preus", explica. A tot això, si suma el fet que és un sector que no pot parar de produir, és a dir, la vaca que dona llet, en continuarà donant. "", denuncia Serret, mentre apunta que aquest sotrac afecta explotacions de totes les mides: "Li costa el mateix a una de gran que a la més petita".El que ho viu dia sí dia també és, transportista de bestiar boví cap a l'escorxador, que treballa principalment a. Tal com declara a aquest diari, des de principis d'any la feina ha augmentat considerablement. Apunta queque abans.En Josep, que treballa amb el seu germà Pere, que està mig jubilat, té una explotació d'unes 135 vaques, 70 de les quals són productores de llet. "Les vaques havien de ser la guardiola per a la jubilació iquan pleguem", lamenta el pagès, remarcant que a més de pagar pinso i electricitat, cal pagar altresSacrificar les vaques menys productives (una coixera crònica o una infertilitat) en aquest tipus d'explotacions ramaderes és habitual. Ara bé,. "Això de matar vaques pels preus no ho havia vist mai!", exclama el ramader, detallant que han arribat a sacrificar aquelles que tenen una producció d'entre 25 i 30 litres, quelcom impensable uns mesos enrere."Si no està fent més de 27 litres de llet al dia,", diu Serret, mentre subratlla que l'alimentació representa el 60% de la despesa de l'explotació.En cas d'en Josep, des de principis d'aquest 2022, n'han hagut d', mentre que habitualment eren un parell cada mes aproximadament.Paral·lelament, ara, cosa que, segons Bassas, dona ales a "la" d'alguns d'aquests ramaders.A més de l'augment de costos i la falta de relleu, en Josep plegarà aviat principalment pel. Ens explica que en acabar els estudis, el seu pare va dir-li que es quedés ajudar a casa. "Això del preu de la llet algun dia s'arreglarà, no pot pas ser que duri tota la vida", li argumentava. I quaranta anys després. "Per fixar el preu de la llet, abans es barallaven amb les centrals lleteres i ara amb les distribuïdores", explica."Si el preu de la llet anés bé", potser aguantarien "un parell d'anys més", explica, però si d'aquí a dos mesos no canvia la cosa, abaixen la persiana. Per al ramader, s'haurien de, és a dir, que s'apugés entre 8 i 10 cèntims. "Si no hi ha una baixada de preus abans de l'estiu, pleguem", afegeix. "No volem aguantar més. Això cansa.. No dorms a les nits pensant a qui has de pagar", confessa el pagès que s'ha dedicat tota una vida al sector lleter. L'any passat produir un litre de llet costava 35 cèntims, mentre que actualment s'ha enfilat fins als 42.I tots els entrevistats alerten del. "Si anem eliminant vaques,", diu Bassas, mentre remarca que quan s'elimina cabana, "es tarda molt a restablir els nivells d'abans".A més, aquelles explotacions que tanquenperquè la inversió és massa alta. "No hi ha cap ramader que hagi parat i hagi tornat a començar", explica Serret. En aquest sentit, reitera que la societat no és conscient de lai tot el que suposa perdre una explotació que es cuida del territori.Tot i aquesta situació desesperant al sector, falta llet i tot apunta que hi haurà problemes de subministrament. Per tant, no tot està perdut perquè hi ha. En aquest, tal com explica Bassas, actualment hi ha més marge de negociació. De fet, ara des d'aquestes cooperatives s'està exportant més a Itàlia perquè reben millors tractes que els distribuïdors d'aquí.", apunta Bassas, mentre remarca que poden fer més pressió perquè hi hagi contractes amb cara i ulls. Tot i això, actualment encara no hi ha contractes sobre la taula, cosa que va "totalment en contra la".Fins ara han anat sortint iniciatives que han donat sortida a una petita part de la producció d'alguns dels lleters. És el cas de la lleto el. Tot i això, el pagès ho veu insuficient perquè hi destinen "pocs litres" de la quantitat que s'arriba a generar.Per això, considera que per tal que el sector tingui futur, els vaquers haurien de teniri poder envasar almenys la meitat de la llet amb una "marca pròpia". "Dependre de la indústria ens mata", conclou.

