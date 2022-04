El vaixell insígnia de la flota russa al mar Negre pateix greus desperfectes en una explosió

Altres notícies que et poden interessar

al mar Negra ha patit una explosió que ha provocat danys molt greus en la seva infraestructura. Així ho ha explicat el mateix ministeri de Defensa de Rússia, que ha assegurat que la tripulació, dDes de Moscou han assegurat que un incendi ha provocat la deflagració. Per la seva banda, Kíiv ha assegurat que la causa principal de la detonacióucraïnesos. El govern de Volodímir Zelenski també ha negat que el Kremlin hagi pogut evacuar ningú del vaixell.Dimecres, Rússia va acusar Ucraïna d'"intents de sabotatge i atacs de les forces ucraïneses" al seu territori i ha amenaçat amb "atacar els centres on es prenen les decisions, inclòs Kíiv". Fins ara, Ucraïna ha rebutjat les acusacions d'haver atacat territori rus.n. Moscou segueix la seva ofensiva contra la ciutat costanera de Mariúpol.El Ministeri de Defensa rus va dir ahiri que tot el port havia caigut sota el seu control. Aquesta era una informació que encara no ha estat confirmada per l'exèrcit ucraïnès ni pel govern de Zelenski.Mariupol és només un dels objectius del Kremlin a l'est del país, on diferents fonts adverteixen que s'endurirà l'ofensiva.per valor de 800 milions de dòlars després de parlar amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski.​​​​​

