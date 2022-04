La guerra d'Ucraïna: de la fi de la història a la fi de l'esperança?

Entre la fi de la història i la crisi perpètua

Un futur sense utopies?

On queda l'esperança?

Fa dos anys, en plena, ens preguntàvem com seria el món quan tornéssim a sortir al carrer després del coronavirus. La crisi pandèmica ens faria diferents? Hi hauria un abans i un després? Prendríem consciència del repte climàtic d'una vegada? El filòsof francèsno s'apuntava ni als optimistes ni als apocalíptics. En una entrevista a NacióDigital, va assegurar que veia l'escenari de futur molt obert: "El pitjor i el millor futurs són possibles".La fi del confinament ha coincidit amb poc marge de temps amb lai, sense solució de continuïtat, amb la invasió d'Ucraïna . Per un jove nascut entre mitjan dels vuitanta i dels noranta, la majoria d'edat va coincidir pràcticament amb la crisi econòmica del 2008. Quan la recuperació donava els seus primers senyals, va venir la crisi sanitària, que ha impactat de ple en l'economia però també en les mentalitats. I ara, quan tot just som a punt de treure'ns les mascaretes, assistim a una guerra a Europa que afectarà, bastant o molt, les nostres vides. Posem les llums llargues parlant amb algunsque vam consultar durant la pandèmia perquè ens diguin com seran els temps que venen i què en podem esperar.Des de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna, les referències ahan estat constants. L'historiador de lava gosar augurar un futur de capitalisme liberal hegemònic en el seu assaig La fi de la història i el darrer home , publicat el 1992. Els esdeveniments han desmentit bona part de la seva hipòtesi. Ara, en canvi, enfront l'escenari d'una suposada estabilitat liberal, torna el discurs sobre una"Això de crisi perpètua és molt antic", assegura, doctor en Humanitats de lai professor d'Ètica a la, per qui "l'estabilitat ha estat sempre efímera, hi ha hagut dècades de relativa estabilitat però si observem el segle XX, amb el seu crac econòmic, dues guerres mundials, el feixisme i l'estalinisme, no crec que es pugui dir que fos més estable"., catedràtic emèrit d'Antropologia Biològica de lai escolapi, considera que "ni la pandèmia ni aquesta guerra són pitjors que altres pandèmies i guerres que hem viscut. El que passa és que aquesta guerra la vivim en directe i sota l'impacte del que passa en imatges en moviment".L'fa una reflexió: "Hem escoltat proclamacions cada cop més solemnes, com anunciar l'adveniment d'un, una nova era gràcies al progrés tècnic, i alhora topem amb amenaces molt clàssiques, com són els virus". De tots els esdeveniments presents, Nogués creu que el que és realment nou és el risc per a la biosfera: "Laa fer malbé la terra sí que és un fet inèdit"."El segle XX va ser un. Per això va ser tan", subratlla Oriol Quintana. El professor d'Ètica aposta per utopies en minúscula, com "aprendre a viure sense por a conviure". Per ell, per damunt de les grans utopies hi ha unque no sacrifiqui la pau per la pèrdua de llibertats, però que assumeixi "empats" i acords entre potències. "De les grans tragèdies -afirma- sorgeixen grans canvis. També d'aquesta guerra a Ucraïna sorgiran canvis. De la Segona Guerra Mundial va néixer la".Per, editor i director de la revista cultural Hänsel i Gretel , estem en un temps diferent. "Tot el segle XX es va construir sobre les: el comunisme, el feixisme, el futurisme, el surrealisme... Fukuyama es va equivocar quan va predir la fi de la història. En realitat, assistim a la fi de l'esperança. El segle XXI és la consciència de la distopia: l'esperança ja no és el".Per Riera, una bona metàfora de la realitat és la que dibuixaen un dels relats de Jo robot : un cotxe cau a l'aigua amb un home i el seu fill de set anys dins. Un robot es llança a salvar-los. Tot i que el noi està en una posició més difícil, el robot avalua les possibilitats i salva el nen. L'home mor ofegat. "És el triomf delEl robot renuncia a salvar-los als dos. És la mort de l'esperança". Segons Riera, l'actuació del robot és similar a la de ladavant la guerra: "Es busca una negociació fruit del càlcul. Es descarta tancar l'espai aeri per por a una extensió de la guerra amb Rússia. Es busca el mal menor. La UE mesura i avalua".Per, professora de Filosofia de l'Educació de l', encara hi ha esperança. "La guerra -diu- ofereix imatges esfereïdores, però en un altre nivell, més proper, hi ha les persones que coneixem que acullen els refugiats o que van a la frontera polonesa a fer-se càrrec d'una família. Hi ha el batec quotidià, el silenci compartit. És Open Arms sortint a la mar".Anna Pagès recorda una frase dequan deia que "hi ha esperança, però no per mi". "Jo més aviat -assegura- crec que el món pot estar desesperançat però hi ha esperança per nosaltres, pels propers, pel veí a qui has d'obrir la porta. Cal distància per analitzar els esdeveniments, però las'expressa en la. I aquesta guerra oferirà aquest tipus d'esperança".Oriol Quintana, que no amaga certenvers el gènere humà, diu que la seva esperança "és quesurti d'escena i Rússia entri en un camí de liberalisme perquè Rússia no pot viure d'esquena a Europa". En aquesta esperança sí que hi ha coincidències. Fèlix Riera assegura que "Putin és un personatge que creu que està en la història. No ha llegit, que a Guerra i pau deixa clar queno és gran per ell sinó pel seu poble, que és qui escriu la història".​​​​​

