ERC s'encalla en la decisió que condicionarà la legislatura: el futur de Laura Borràs

A la paperera de la història

Junts ha de tirar a Borràs a la paperera de la història, està cremada políticament i seria un caramelet per a l'oposició i els socis mantenir-la perquè ja tenen un dossier gros per enfonsar-la. A més pertany al sector histriònic de Junts, les properes eleccions es dirimiran en criteri de gestió i en el futur els frikis faran més nosa que servei. Aquí el que passa és que els cupaires voldran petar-se la legslatura per fer merder (cap novetat) i per tant voldran que Borràs abandoni la presidència del Parlament. A ERC paguen fantes però només al PSOE, a Junts no li pagaran cap i l'últim que volen és que la CUP voti per fer-la fora i ells siguin els únics pringats que votin per mantenir-la. Borràs, al carrer. Si t'importa una mica Catalunya, dimiteix.