L'IPC es dispara i se situa en una xifra rècord de 9,5% a Catalunya

L'Índex de Preus de Consum (IPC)La inflació dels preus -com auguraven els principals òrgans econòmics del país i el mateix Institut Nacional d'Estadística- es va incrementar un 9,5% al març, respecte al mes de l'exercici anterior. La taxa puja més de dos punts per sobre la que es va registrar al febrer (+7,4%).Aquest increment suposa l'augment més accentuat des del 2002, any en què l'Institut Nacional d'Estadística (INE) va començar a recollir dades per comunitats. És a dir, mai s'havia enregistrat una xifra similar només a Catalunya. L'INE atribueix, respectivament. Al conjunt de l'Estat, l'IPC va registrar una taxa de variació interanual del 9,8%, la més alta des del maig de 1985.On més s'ha notat la pujada de preus és en l'alimentació, un dels sectors més afectats per l'increment dels preus de l'energia, dels carburants i per les aturades del transport de les últimes setmanes.condicionant part del consum de les llars."Hem de pensar que una pujada de preus propera al 10% ens fa perdre molta capacitat de compra; a partir d'aquí, l'afectació dependrà de la restricció pressupostària de cadascú", apunta el professor de la UPF Business School of Management,, en declaracions a l'ACN.

