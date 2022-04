Vídeo | Ansu Fati ja parla «clar i català»

ja parla "clar i". El davanter delha explicat aquest dimarts com s'està recuperant de la lesió i com preveu incorporar-se a l'equip deestrenant-se amb la llengua. Tot plegat ha estat en l'acte de presentació del llibre, en què Fati és el padrí.també ha participat en aquest acte de presentació i s'ha referit a Ansu Fati com "el crac que ja tenim". Malgrat que el president del Barça assegura que queden entreperquè el davanter torni a jugar, també ha demanat paciència: "T'esperem. No tinguis pressa per tornar", ha afirmat.

