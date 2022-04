Netflix anuncia l'estrena de la pel·lícula eròtica més polèmica de la plataforma

Ara, però, s'enfronta a una de les novetats més polèmiques dels últims anys. La plataforma prepara per aquest abril l'arribada de la segona part d'una de les seves pel·lícules eròtiques més criticades i més polèmiques dels últims anys:. Estrenada el 2020, va aixecar una onada de retrets contra la plataforma per permetre el missatge permissiu amb la trama, plena d'abusos sexuals i assetjaments en el marc d'una relació amorosa.Ara, arribarà aquest 27 d'abril la segona part d'aquesta producció polonesa:. La història tornarà a girar al voltant de "l'amor" entre la Laura i el Massimo, una relació carregada de gelosia, retrets i passions considerades com a tòxiques. Enllaçant amb la pel·lícula anterior, els dos protagonistesa causa dels llaços familiars d'ell i de l'aparició d'un home misteriós que farà el que sigui per robar-li el cor a la Laura.Els actors que donen vida als protagonistes són, i la pel·lícula també comptarà amb actors com Magdalena Lamparska, Simone Susinna, Rebecca Casiraghi, Kamil Lemieszewski i Tamer Karaby. La notícia arriba la mateixa setmana que Netflix ha anunciat diversos canvis de millora de la seva plataforma, per permetre un millor algoritme de recomanacions per als seus usuaris. La multinacional d'entreteniment introdueix el botó M'encanta.

