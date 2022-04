Netflix introdueix una nova opció per millorar el teu algoritme: el botó «M'encanta»

de tot el sector és un fet indiscutible. Les xifres de subscriptors, continguts i les hores de visualització superen amb escreix totes les plataformes que competeixen amb ella. Dia a dia, intenta millorar la interacció entre el seu servei i els usuaris que se subscriuen per a millorar l'experiència de veure contingut en ella. Ara,que permetrà als usuaris explorar des de Netflix un millor algoritme i rebre millors recomanacions.Netflix ha introduït un nou botó perquè els usuaris puguin indicar que un contingut de la plataforma els encanta i que aquesta pugui oferir alternatives de sèries i pel·lícules més personalitzades. És a dir, la multinacional introdueix un nou element que permetrà afinar més l'algoritme cap a unes recomanacions molt més acurades a l'usuari.Es tracta d'una icona on apareixeni se situa a l'apartat de valoracions, on actualment es presenten dues opcions:, amb un polze cap amunt, i, amb un polze cap avall."El temps ens ha demostrat que aquests sentiments poden anar més enllà d'un simple m'agrada i no m'agrada. Amb una alternativa més per explicar-nos que alguna cosa t'agrada moltíssim, aconseguiràs que les recomanacions que veus al teu perfil s'adaptin millor als teus gustos",D'aquesta manera, l'opció, queserveix per afinar els gustos i que la plataforma pugui fer recomanacions més encertades. Fins ara, els usuaris que afegissin un M'agrada a una pel·lícula o una sèrie, veien al seu apartat de recomanacions altres continguts de temàtiques similars, mentre que els que polsessin No m'agrada deixarien de veure aquest tipus de recomanacions.Amb aquest nou botó, però,, per exemple, part del seu repartiment o que siguin dels mateixos realitzadors o guionistes. "Per exemple,o protagonitzats per membres del repartiment", ha afegit Doig-Cardet en aquest escrit.

