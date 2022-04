Els restaurants, obligats a servir aigua de l'aixeta gratis

Nous impostos als residus

Més recollida selectiva

Segons la Llei de Residus i Sòls Contaminats per a una Economia Circular, en vigor des del 10 d'abril, l'estat espanyol s'equipara així als molts països europeus on ja era habitual aquesta pràctica.L'objectiu d'aquesta llei ési que l'aigua potable sigui més accessible. El 2018, algunes comunitats autònomes van engegar una campanya per aconseguir la implantació de la mesura remarcant queLa llei, però, va més enllà i també obliga lesper fomentar el consum d'aigua potable i evitar el consum d'envasos d'un sol ús. I és que el 2023 s'hauran deel 90% el 2029. Si no s'arriba als objectius, es podrà implantar un sistema de dipòsit, devolució i retorn dels envasos a l'Estat.Laés un altre dels punts que incorpora la normativa. A partir de l'1 de gener del 2023, tots elsrats hauran de dedicar, com a mínim, unA més, també hauran d'acceptar que els clients portin les seves carmanyoles, ampolles i bosses de casa. I, una qüestió: si el comerciant considera que els recipients del client tenen mala higiene els podrà rebutjar.La nova llei també incorporaa partir del 2023. Penalitzen la producció dei dipositar residus a l'abocador i incinerar-los. En el cas dels plàstics, serà un impost indirecte: tots els plàstics fabricats o importats a la UE -com ara gots- tindran un impost deD'altra banda, la normativa vol desincentivar el fet de. El 2025 ha d'haver disminuït un 13% el pes dels residus dels abocadors, un 15% el 2030. Així, es prohibeix destruir als abocadors excedents no venuts de productes com joguines, tèxtils o aparells elèctrics que es poden reutilitzar.En aquest sentit, també es té en compte elL'objectiu és rebaixar-lo a la meitat d'ara i fins al 2030. Així,de les donacions de productes alimentaris a ONG o bancs d'aliments.Finalment, la nova llei incorpora apartats específics sobre la. Els ajuntaments de municipis dehauran de-paper, metall, plàstic, vidre i orgànica- abans delA la resta de municipis tenen fins aper gestionar-ho.és clar: el. Entre aquests hi ha, que es preveu retirar-lo tot, com a màxim, elen el cas dels espais públics amb risc alt.

