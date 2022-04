Òmnium creu que és «impropi» que els tribunals diguin com han de treballar les escoles

El president d'Òmnium,, ha assegurat que és una anomalia que el poder judicial vulgui modificar el model d'escola catalana fixant un 25% de classes en castellà: "És impropi de societats democràtiques que els tribunals determinin com ha de treballar l'escola i alterin els plans ideològics". "No hi ha cap país europeu on això passi, és una ingerència inacceptable del poder judicial", ha assegurat.Antich ho ha dit durant la taula rodona organitzada peraquest dilluns a l', on l'entitat ha reunit lingüistes i experts en llengua per debatre sobre el català i donar veu així a la comunitat científica. "No es pot frivolitzar amb aquest tema i creiem molt necessari escoltar els experts", ha assegurat Antich.El líder d'Òmnium creu que "el país s'hi juga molt amb el futur de la" i ha recordat el posicionament de l'entitat: "Defensem que elcontinuï sent la llengua vehicular i vertebradora del sistema educatiu, precisament perquè l'escola continuï sent un espai per la igualtat d'oportunitats i lasocial", ha afegit.Sota el títol "Ni una classe enrere!", Òmnium ha organitzat una taula d'experts per debatre sobre el català a l'escola. Amb l'objectiu d'escoltar la comunitat científica i de buscar el màxim consens a l'hora d'abordar qualsevol reforma legislativa, hi ha participat, presidenta de l'IEC;, director de l'Institut de Recursos i Investigació per a la Formació;, professora universitària i membre del Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades; i, sociolingüista, professor universitari i investigador del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la UB.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor