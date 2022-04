La UEFA ordena tancar part de l'estadi de l'Atlètic de Madrid per salutacions nazis

Laha ordenat tancar una part de l'estadi de l'per les salutacions nazis d'alguns dels seus aficionats en el desplaçament a Manchester per jugar contra el City a l'anada dels quarts de finals de la. Fins a 5.000 seients quedaran buits alen la tornada de l'eliminatòria contra l'equip entrenat perEn l'expedient disciplinari que la UEFA ha obert contra l'equip madrileny, es parla d'un "dels seus seguidors", fent referència als vídeos que s'han enregistrat en què es veu a ultres de l'equip fent salutacions feixistes a l'. A més del tancament parcial, a l'estadi també hi haurà de lluir una pancarta que digui "#".En el partit, el City va vèncer per un a zero als del, que aquest dimecres buscaran revertir l'eliminatòria. Precisament l'entitat s'ha posicionat considerant "totalment desproporcionada" la sanció, i adverteixen que serà "impossible d'executar". El club indica que no sap quin criteri cal seguir per decidir quinsPer això, des del mateix Atlètic de Madrid asseguren haver activat els seusperquè presentin una la decisió del màxim òrgan del futbol europeu. El club també reitera la seva col·laboració amb la policia per "erradicar aquesta mena de conductes" i la seva "" per sancionar qui comet aquestes accions.

