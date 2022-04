L'extrema dreta arribarà avui al poder: el PP i Vox pacten a Castella i Lleó

La investidura delcom a president de la Junta de Castella i Lleó d'aquest dilluns al vespre amb eldeno només el portarà a repetir al capdavant de l'executiu autonòmic, sinó que propulsaLaserà, si tot flueix segons el previst, per a l', qui es converteix en elmembre del partit d'Abascal en tenir una. La formació d'extrema dreta, que ja té la presidència de les Corts, també aconsegueix tres conselleries."Assumeixo amb plena responsabilitat l'encàrrec de complir els continguts que més endavant detallaré. Amb un. Amb persones experimentades. De composició plural però amb una veu única. Que treballi com una pinya al servei d'aquesta terra". Així hael ja president de la Junta de Castella i Lleó, en el discurs del debat d'investidura celebrat aquest dilluns. Segons ha dit Mañueco, es tracta d'un govern amb les "".Per la seva part, el líder de Vox,, ha assegurat que la investidura d'Alfonso Fernández Mañueco com a president de Castella i Lleó obre "una" i constitueix "una grana milions d'espanyols que observen aquest govern de coalició com una". "Aquest és un govern que tindrà molts enemics, i per això hi ha una raó important per estar aquí defensant-lo", ha dit.

