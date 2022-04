El Front Polisario suspèn la relació amb el govern espanyol

🔴 El Frente POLISARIO anuncia la suspensión de sus contactos con el actual Gobierno de España. pic.twitter.com/FjoLXLjamB — Frente POLISARIO (@Polisario_) April 9, 2022

Elha anunciat aquest dissabe la seva decisió de, després que aquest hagi donat suport al pla d'autonomia del Marroc per al Sàhara Occidental. En un comunicat emès per la Secretaria General del Polisario detallen que "a la vista dels passos concrets" fets pel govern de Pedro Sánchez, han decidit suspendre els contactes amb l'executiu espanyol"El Front Polisario decideix suspendre els seus contactes amb l'actual govern espanyol (...) en el marc de mísers tractes amb l'ocupant, i fins que s'adhereixi a les resolucions de legitimitat internacional quei alesdel seu país tal com són reconegudes internacionalment", ha detallat el Polisario.En l'escrit, el Polisario ha assegurat quecap al poble sahrauí i davant les Nacions Unides, ja que és "potència administradora" de la regió i de que les seves responsabilitats persisteixin. Així mateix, hai a l'"ampli i transversal moviment de solidaritat" amb la seva causa, per instar "tan rotundament" el govern espanyol en la "necessitat de

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor