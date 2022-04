Jordi Sànchez avala Jordi Turull com a secretari general de Junts

El fins ara secretari general de Junts,avalaperquè lideri el partit. Després de saber-se que no continuarà com a secretari general , Sànchez ha dit que té la voluntat de seguir treballant per la formació política en una entrevista a El Periódico.Per Sànchez, Turull "seria un gran secretari general" de Junts. Ell ies perfilen per al càrrec a l'espera de saber el que faci, que de moment, és el president del partit. La presidenta del Parlament "serà lleial a les decisions que es preguin", ha dit. "Mai" ha plantejat les"en clau personal", ha afegit.En relació amb Puigdemont, Sànchez ha expressat que la decisió de seguir o no l'ha de prendre ell" i que "la majoria" prefereix que segueixi com a president de JxCat perquè "és compatible amb la seva presidència del".Amb tot, considera que Junts ha de fer "un nou pas" i estructurar-se "de forma més eficient. Al partit, ha denunciat, hi "sobra un excés de vanitat" i hi ha "dèficit de lleialtat de grup".Segons Sànchez, hi ha una part de l'del 2018 i 2019 "quan vam ser incapaços de donar una resposta forta", apunta. I creu que cal tornar a veure "unai institucions que parlin de tu a tu a l'estat espanyol".

