Confirmades les sospites de falta de coordinació militar de les tropes russes a Ucraïna: Putin tria nous líders

Les informacions que s'han sentit i llegit aquestes darreres setmanes són certes:ha tinguta la guerra d'Ucraïna. Elhaque dirigeix les operacions a la zona per a millorar la coordinació, segons ha informat una font occidental -que no ha volgut identificar-se- a la BBC. L'únic nom que ha transcendit és el d', general, que en endavant serà elTot això enmig d'unrussa al país, que ara centra els seusi que aquest divendres ha deixat un mortífer atac a l' estació de trens de Kramatorsk , amb almenys. Aquest dissabte, president d', ha tornat a demanar a través de Telegram "una resposta global ferma per aquest".Al nord-oest del país, a la ciutat de, recentment recuperada per l'exèrcit ucraïnès, han trobatentre les runes de dos, fiscal general d'Ucraïna, ha dit en un vídeo a Facebook que Borodyanka, a només, "és" de Kíiv. "", ha assegurat la fiscal. El nombre total de persones sota les runes encara és incert, així i tot Zelenski ja ha afirmat que "hi ha més víctimes aquí que a Bucha".A més, les autoritats locals han informat que, només aquest divendres,a través de corredors humanitaris. Al sud-est, la ciutat d'ha decretat unper l'amenaça de nous atacs, segons ha informat el govern regional a l'agència AFP. Al, elsPer això, el Kremlin estaria intentanten els pròxims dies. L'objectiu és reforçar la pressió russa a la regió oriental del Donbass.En aquesta línia,ha recordat alsla necessitat de "" i ha fet una crida aen un vídeo difós al seu perfil de Twitter., viceprimera ministra per a la Integració Europea i Euroatlàntica,-coincidint amb la cimera de líders de la UE-. Tot, després que, presidenta de la Comissió Europea, que és deal país amb, alt representant de la UE en política exterior, prometes a Zelenskiela la UE, com és habitual.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor