El fracàs d'Aznar i més tecnocràcia: així vira el PP amb Feijóo al capdavant

El triomf de la tecnocràcia

La derrota de l'aznarisme

Ayuso: pau per territoris

El retorn de la corrupció madrilenya

ja ha pres el control del. Després de la seva elecció quasi bé per unanimitat en el congrés del PP a Sevilla, el líder gallec ha fet els seus primers moviments polítics, amb dues trobades institucionals, la primera amb el rei, i després, dijous passat, amb Pedro Sánchez a la Moncloa Si l'audiència a lava servir per subratllar elde la dreta espanyola, expressant al cap d'Estat que el seu partit seria un "aliat" de la Corona, a la Moncloa, Feijóo va mostrar el nou tarannà de Génova. Amb Sánchez, el nou cap de files de la dreta va obrir-se ai va destacar la importància de les formes, alhora que va explicitar la manca d'acords en. El que va passar a Sevilla i les declaracions d'aquests dies ofereixen ja algunes pistes del que pot significar l'arribada de Feijóo.En la seva compareixença davant la premsa a la Moncloa, Feijóo va estendre's amb els desencontres en matèria econòmica. "No els puc donar", va dir després de conversar amb Sánchez. Les referències a les mesures contra la crisi van ocupar la major part de la roda de premsa, especialment laseva defensa de la, molt més que el temps dedicat a la. El bloc econòmic serà el gruix del discurs de Feijóo com a cap de l'oposició. És on se sent més còmode i també on pot connectar més amb un ventall de sectors avui descontents i que pateixen la crisi. El seu vincle amb el món empresarial quedarà patent. Els missatges del PP perdran un grau d'escalf ideològic. No del tot, perquè Feijóo no es pot permetre el luxe d'obviar el seu flanc dretà.Amb astúcia freda, l'equip del gallec va calcular tots els detalls del congrés sevillà. Es va donar als expresidentsel mateix temps -també va ser així per Casado-, tot i que Aznar va intervenir telemàticament per culpa del coronavirus. Però l'escenificació del conclave es va fer a major glòria de l'eix Feijóo-Moreno Bonilla. La nova geopolítica interna del PP ha deixat clar quins sectors i territoris surten guanyadors del relleu en el lideratge:s'imposen, de moment, enfront el que ha estat el nucli més formidable de poder intern, el PP de Madrid. La lluita entrei Casado ha estat, sobretot, una guerra fratricida dins de l'univers aznarista.Si Casado s'ha convertit en el passat, tampoc Ayuso pot sortir eufòrica dels esdeveniments al PP. La presidenta madrilenya tindrà el botí que anhelava, la direcció del partit a la Comunitat, però el seu poder resta limitat a Madrid. En el congrés, on va ser aplaudida per la militància, va ser encaixonada entre diversos dirigents territorials. Fins i tot la seva entrada a l'auditori la va fer amb unque era rebut per uns compromissaris on Andalusia hi tenia un pes considerable. En la cúpula de Génova, predominen andalusos, gallecs i sorayistes comEl bateig polític de Feijóo al davant del PP ha coincidit amb el retorn dels afers de corrupció que esquitxen la formació. Divendres, l'haper una derivada dela que afectava l'ajuntament de Boadilla, a Madrid: 36 anys de presó per a l'exalcalde Arturo González i una multa de 204.000 euros al PP.Però l'escàndol de les comissions per comprar mascaretes que afecta l'Ajuntament de Madrid toca de ple l'alcalde, La Fiscalia Anticorrupció ja ha presentat querella contra, vinculats a l'entorn familiar de l'alcalde. Feijóo haurà de navegar amb el retorn de la corrupció al seu partit. Però com a gat vell de la política, ell sap que un problema no necessàriament ha de ser negatiu en tots els sentits. Més tard o més aviat el PP madrileny li crearà un conflicte. La corrupció afebleix el nucli de poder madrileny. Per si de cas, potser veient-les venir, Feijóo ja va dir al congrés que Martínez-Almeida, membre de la nova executiva, havia estatper Ayuso.

