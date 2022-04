Qui és qui en la nova cúpula del Consell per la República?

Un mes després de ser investit com a president del Consell per la República ha presentat aquest divendres des de Ribesaltes, a la Catalunya Nord, els dirigents que l'acompanyaran a la cúpula de l'entitat. Bona part dels responsables que s'hi integren ja en formaven part en l'etapa fundacional. Aquests són tots els noms d'un consell de govern que té l'encàrrec de pilotar el nou full de ruta del procés i de posar en marxa un "ministeri lliure d'Exteriors" en els propers mesos.L'eurodiputat i president de Junts continuarà com a màxim dirigent de l'entitat. Una de les incògnites que persisteix sobre el seu futur és si continuarà liderant el partit de cara al congrés del mes de juny, decisió vinculada a la possibilitat que la justícia europea li permeti retornar a Catalunya després de quasi cinc anys d'exili.L'eurodiputat de Junts i exconseller de Salut amb ERC continuarà com a vicepresident de l'entitat.El líder de Demòcrates serà el responsable de relacions amb l'Assemblea de Representants -el parlament vinculat al Consell- i liderarà l'àrea de relacions institucionals de l'entitat.La secretària de la mesa del Parlament i diputada de Junts es convertirà en responsable d'acció política interior de l'organisme.Aquesta advocada penalista és una de les incorporacions del Consell. S'encarregarà del desplegament reglamentari.Membre de l'Assemblea de Representants, portarà la relació amb els consells locals que té repartits el Consell pel territori català.L'exdirigent d'ICV coordinarà les delegacions als Països Catalans.Vocal de la Junta d'Òmnium Cultural i advocada experta en drets humans, serà la responsable de l'acció internacional.El dirigent de Poble Lliure, una de les formacions integrants de la CUP, gestionarà la part econòmica i actuarà com a secretari del consell de govern.L'exconseller de Cultura i diputat de Junts des de l'exili serà el responsable d'acció cultural.L'exdiputat de Junts pel Sí actuarà com a conseller polític.

