«Don't Look Up»: la preocupació dels catalans pel canvi climàtic cau any rere any

La preocupació dels catalans davant del canvi climàtic i la contaminació. Així ho reflecteix una enquesta anual del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat l'última edició de la qual es va elaborar al desembre del 2021 i s'ha fet pública recentment. Concretament, la quantitat de ciutadans que asseguren estar "molt preocupats" per aquests problemes mediambientals. A més,amb aquesta problemàtica durant el darrer any. La pel·lícula "Don't Look Up" ("No miris amunt", en català) mostra com la societat actua amb una gran indiferència davant un problema que, segurament, suposarà l'extinció immediata de la raça humana. Fa referència a un meteorit, però es tracta d'una metàfora del canvi climàtic, els efectes del qual ja són patents i les prediccions empitjoren. L'estiu passat, el, qui vindria a ser l'equivalent a la realitat del Dr. Randall Mindy (protagonista de la pel·lícula, interpretat per Leonardo di Caprio), va publicar un informe on es detallava que el canvi climàtic és un fet "inequívoc" i que ha causat "danys irreversibles per als pròxims segles o mil·lenni" . Malgrat aquestes projeccions, la preocupació del catalans, com en la pel·lícula d'Adam Mckay, no es correspon amb la gravetat del problema: cada vegada hi ha més ciutadans als qualsSi s'analitzen el resultats de l'enquesta des de 2017, des d'una perspectiva general, s'observa una. Mentre els percentatges de ciutadans que afirmen estar gens o poc preocupats quasi no han variat (així com la població que es mostra indiferent), el nombre de persones a les quals els preocupa molt aquest tema s'ha reduït notablement. Concretament, el 2017 un 58% dels catalans es mostrava molt conscienciat amb aquesta problemàtica, mentre que al 2021 el percentatge es redueix al 38%. Gran part de la reculada va tenir lloc el 2018, per bé que, des de llavors, ha seguit disminuint progressivament. El percentatge de gent "bastant preocupada" si que ha augmentat, per la qual cosa es pot dir queSegons l'enquesta, els: un 46% d'aquests enquestats afirma estar "molt preocupat" davant la problemàtica, per davant dels treballadors, aturats o estudiants. El mateix passa en els grups de d'edat, ja que els catalans de 65 a 75 anys són els més conscienciats: a un 46% d'aquests ciutadans els preocupa molt la qüestió. Això contrasta amb la visió d'altres grups d'edat, als quals se'ls pressuposa una sensibilitat major amb aquests problemes degut a la seva edat i pel fet d'haver impulsat moviments com elamb lideratges joves com el de. Tot i això, escassament un 33% dels catalans de 16 a 29 anys està molt sensibilitzat amb l'emergència climàtica, així com un 29% dels d'entre 30 i 44 anys.Quan els catalans són preguntats per problemes més concrets derivats de la contaminació, els resultats de 2021 també reflecteixen una. La "contaminació en general", que al 2017 es trobava entre les tres principals preocupacions ambientals del 50% dels enquestats, va veure com es reduïa aquest percentatge fins al 32% al 2021. Malgrat això, problemes com els residus, el model energètic o la degradació de la natura sí que preocupen més als ciutadans el 2021 que el 2017, encara que els percentatges que presentenEl sondeig del CEO també pregunta pel grau de conformitat amb, tal i com escenifica el següent gràfic. Es pot observar que la proposta de crear impostos o taxes destinats a la conservació de la natura, amb un increment d'aquesta inconformitat des de 2019. Altres mesures similars a l'anterior, com dotar de més recursos i gestió els espais naturals protegits, han vist com el rebuig del catalans ha crescut durant aquests tres anys: a 2019 un 87% hi estava bastant o molt d'acord, mentre que al 2021 el percentatge va caure al 67%. Aquest nou, també s'ha preguntat pel nou. Davant aquesta mesura, un 39% hi està poc o gens d'acord, mentre que només un 41% es posicionaria a favor del impost.

