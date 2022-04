El nostre cervell també ens fa trampes

El darrer llibre de divulgadora científica Cristina Junyent

"La ciència és simplement sentit comú en la seva màxima expressió; és a dir, estricta precisió en l’observació i guerra sense quarter contra les fal·làcies màgiques". Implícitament, Bertrand Russell està descrivint els dos sistemes de processament que tradicionalment s’atribueixen al nostre cervell: el marc emocio­nal i l’analític. Davant d’un risc, el marc analític permet calcular quina és la probabilitat de viure un terratrèmol i com construir un edifici que el resisteix. El marc instintiu i emocional va evo­lucionar per donar solucions immediates quan la situació no dona temps a analitzar-la abans d’actuar, perquè el possible perill és imminent; fugim del llop, d’un carreró fosc.El cost de cada forma de pensament no és el mateix. Creure, fer servir el pensament instintiu, és assumir de manera ràpida, exigeix menys patiment que pensar i raonar. Pensar exigeix un esforç. En la quotidianitat, les nostres actuacions oscil·len respecte a una resposta o una altra; tendeixen a buscar solucions de com­promís per trobar el punt d’equilibri entre la raó i l’instint.En qüestions de salut, econòmiques, ètiques... no hau­ríem de permetre que s’instal·lessin les fal·làcies que aparei­xen en el procés mental. Perquè en aquesta disjuntiva, per ignorància o mala intenció, floreixen casos de desinformació incitada per motivacions diferents. Les més evidents són la convicció ideològica i el benefici financer. Tots dos capgiren les normes morals i de racionalitat, en ignorar o ser incapaços de reconèixer les conseqüències perjudicials per als altres. Altres vegades, hi ha l’objectiu ocult i deliberat de provocar confusió, inestabilitat o desconfiança amb finalitats polítiques.La pandèmia ha fet palès que minar la confiança en la ciència és una amenaça fonamental per a les decisions políti­ques basades en evidències i coneixements científics, provoca ferides individuals i socials. Segons el filòsof argentino-cana­denc Mario Bunge (1919-2020), "la delimitació de les pseudo­ciències és culturalment important perquè, com els articles adulterats, corrompen la cultura, posen en perill la recerca de la veritat i fan perdre temps a tothom. Especialment als joves que veuen satisfeta la seva curiositat fàcilment, ja que qualsevol pseudociència s’aprèn en dies o setmanes, en tant que l’apre­nentatge científic requereix molts anys.I és políticament im­portant perquè tot polític i tot funcionari públic necessita conei­xements per concebre programes i organitzar el partit o la dependència estatal, i si fa servir pseudoconeixements perjudi­carà el públic". Les estratègies per distingir veritats i mentides, que viatgen per la xarxa en igualtat de condicions, passen per conèixer les trampes intrínsiques que ens fa el nostre cervell i les que venen de fora.A través dels sentits rebem informació del nostre entorn per una percepció fruit de l’evolució i diferent a la d’altres ani­mals. Aquesta descripció incompleta s’integra en un cervell també resultat de la selecció per adaptació al medi. Cal fer un esforç per detectar les escletxes que deixen els sentits i les tram­pes evolutives en què pot caure la nostra testa; només ens pro­porcionen una interpretació. Cal fer un esforç per detectar-les i superar-les. L’esforç comença per reconèixer que som dins un animal magnífic, però intrínsecament vulnerable. Un animal que ha sobreviscut i ha deixat descendència en un entorn en canvi continu.Els mecanismes que permeten difondre les pseudocièn­cies, doncs, estan associats estretament a la ment humana. Elaboradors i emissors de notícies falses saben que el nostre cervell s’empassa fàcilment aquesta mena d’engany i acostuma a compartir-lo de manera ansiosa. La psicologia del processa­ment de la informació i la seva circulació s’hauria d’ensenyar a les escoles. Les habilitats de pensament crític ajuden a avaluar i afrontar els punts cecs intel·lectuals causats per mètodes in­tuïtius sovint poc fiables.L’evolució ha afavorit els qui senten goig i interès per conèi­xer l’entorn; el gran cervell sent plaer quan aprèn. La curiositat i la fascinació pel saber van fer néixer la ciència. Ara bé, per al funcionament quotidià ens és còmode el marc intuïtiu, que ha seleccionat estratègies d’autoprotecció que asseguren la supervi­vència en un entorn hostil. El cervell que prefereix tenir una mala explicació per interpretar què succeeix que no tenir-ne cap. Un fil discursiu, ni que sigui màgic, esquiva el neguit.