Les eleccions converteixen el Cercle d'Economia en una olla a pressió

Aquest mes de juliol tindran lloc les primeres eleccions amb dues candidatures oposades al Cercle d'Economia. Una possibilitat que en el seu moment va ser apuntada de manera positiva per l'actual president,, que no pot presentar-se a la reelecció. Però el cert és que la casa arriba a la vigília electoral en un clima enrarit. Ja fa mesos, com ha anat informant, que els dos aspirants a succeir Faus,, preparen els seus equips. Ara, però, arriba el moment decisiu i ho fa amb mala maror. Des de l'entorn de Cañadas s'acusa Guardiola de jugar amb avantatge.Els dos candidats a la presidència estan reunint suports importants. Guardiola, exconseller delegat del, és tresorer de l'actual junta del Barça. Cañadas, exmembre de la junta, és presidenta dei de la, que treballa per enfortir les relacions entre l'estat espanyol i el Marroc. En cas de ser elegida, seria la primera dona a presidir el Cercle.Les eleccions s'han de celebrar al juliol i seran convocades el 16 de maig, però fa dies que Guardiola prepara-en calen cinquanta- mentre que Cañadas espera que l'entitat l'informi sobre si els avals previs a la convocatòria electoral són vàlids o no. En l'entorn de la candidata es queixen que Faus estàde Guardiola i que, en contra del que va prometre als expresidents de l'entitat -que són una mena de senat per damunt de tota sospita-, no està sent neutral.Des de l'entorn de Cañadas s'acusa la junta de no respondre els precs que s'han fet sobre el règim electoral. Aquests dies s'han enviat diversesa l'entitat per demanar que s'aclareixi l'abans possible la normativa electoral. Hi ha temor que Guardiola pugui acumular molts avals abans de l'oficialització de les candidatures mentre que Cañadas quedi enrere esperant que el Cercle estableixi les regles de joc.També hi ha inquietud pel possible ús que es faci de la informació sobre laque hi ha a l'entitat. Des de fonts de l'entitat, en canvi, s'assegura que els temors de la candidatura alternativa "no tenen base" i que parlar d'avals abans de laconvocatòria del 16 de maig és extemporani. El que sí que se sap és que dins de la junta hi ha vocals que estan sent molt actius a l'hora de fer trucades i parlar amb socis per donar un cop de mà a Jaume Guardiola. És el cas de l'economista i financera, l'advocato l'expresidentLa casa està vivint una situació inèdita. Fins ara, els processos electorals concloïen en una llista única que, això sí, aplegava totes lesde l'entitat. Els socis més antics es fan creus de la tensió existent en una institució que ha fet de la discreció i la mà esquerra un veritable manual de conducta. Per la seva banda,aplaudeixen Faus per l'sforç que ha fet per dinamitzar la casa en el pitjor moment (pandèmia i crisi econòmica). Dilluns vinent, es reunirà ladel Cercle. Tindrà feina.

