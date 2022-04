«Mantinc el català»: el repte de 21 dies per promoure l'ús de la llengua

Iniciativa per laa través de Twitter. El col·lectiuha engegat un repte que consisteix a mantenir l'ús del català durant 21 dies a partir del dia de, del 23 d'abril al 13 de maig. Així, es convidarà a tothom a no canviar de llengua en situacions en què habitualment es fa.A través del compte @mantincelcatala, que ja compta amb més de 15.000 seguidors, s'engegarà una campanya que promourà l'eslògan "". Els experts consideren que es necessiten 21 dies per consolidar un nou hàbit, per això el repte té aquesta durada.

