La Fiscalia demana quatre anys i mig de presó contra un tinent d'alcaldia de Núria Marín

Lademana, segon tinent d'alcaldia dei primer secretari del PSC de l'Hospitalet de Llobregat, en la primera peça del. Ho ha concretat en l'escrit d'acusació, just abans que comenci el judici oral de la causa separada que fa referència el presumpte acomiadament fraudulent que hauria pactat amb l'exdirector de l'ens esportiu,, per qui demana la mateixa pena i que torni els recursos ingressats en concepte d'atur (6.125,6 euros). Tots dos hauran de restituir també la quantitat pagada com a indemnització (47.147,6 euros i els seus interessos).Es tracta de la peça del cas que està més a prop de superar la fase d'instrucció i per la qual el ministeri fiscal no demana cap responsabilitat a Marín. El relleu al capdavant del Consell Esportiu va tenir lloc a finals del 2016, després de més de 14 anys de Plaza treballant a l'entitat, però escassament mig any més tard va seri, el maig del 2019, va ser escollit. Entremig, havia estat nomenat vocal de la junta directiva del Consell Esportiu i, quan va esdevenir electe, va passar a ser president de l'entitat -tot i que va ser apartat del càrrec en esclatar el cas el 2020 i posteriorment també va deixar l'acta de regidor.Segons assegura el ministeri fiscal en el seu escrit, la decisió d'acomiadar-lo no s'hauria pres en cap junta directiva, sinó que es va decidir per part d'Alcázar -qui llavors era regidor d'Esports i president de l'entitat- "del Consell Esportiu i de l'assemblea general, privant conscientment ambdós acusats de l'esmentada informació als organismes citats amb la intenció de mantenir una situació de normalitat". De cara enfora, a més, es va vendre com una renúncia voluntària que es va celebrar amb fins aa Plaza.Tot i això, les defenses asseguren que l'acomiadament va ser una decisió de la junta directiva -malgrat no en consten actes- perdeslligada de la posterior incorporació com a assessor al consistori. La Fiscalia, però, ho rebutja i afirma que "la realitat era radicalment oposada" a aquesta, ja que no existirien les raons objectives al·legades per fer fora Plaza. Subratlla que el tancament del 2016 va ser positiu i es preveia que el del 2017 també ho fos, s'esperaven increments en les subvencions i, just després del cessament, l'actual director,, li va prendre el relleu amb funcions i sou similars.Per tot això, el ministeri fiscal atribueix a Alcázar un delicte d', com també a Plaza en tant que cooperador necessari, i a tots dos un delicte. Per aquest motiu els reclama per a cadascú quatre anys i mig de presó, a banda d', així com el retorn dels recursos de la indemnització i de la prestació d'atur percebuda.Tot just aquest dijous, el grup municipal de l'havia criticat que l'Ajuntament de l'Hospitalet, que està personat com a acusació particular com els comuns, ha desistit de presentar escrit d'acusació contra Alcázar o Plaza. L'advocat hauria admès que no havia rebut instruccions per fer-ho, motiu pel qual la portaveu del grup, Ana González, denuncia que sembla que "estigui".El líder de l'oposició al consistori,(ERC), ha reaccionat a l'acusació tornant a reclamar el cessament d'Alcázar. "Cal ladel segon tinent d'alcalde i que Marín assumeixi les responsabilitats", ha piulat. Els republicans, de fet, van defensar una moció al ple de febrer en què reclamaven que tots dos fossin apartats dels càrrecs, però l'abstenció de Cs va evitar que el PSC es quedés en minoria i que el consistori assumís el posicionament Hores abans que transcendís l'acusació de la Fiscalia, Marín s'ha mostrat convençuda que la jutgeen el cas del Consell Esportiu i, per tant, podria tornar a presentar-se com a alcaldessa de la ciutat. "No es produirà aquest judici oral, n'estic convençuda. Seré candidata", ha asseverat en un esmorzar al Fòrum Europa Tribuna Catalunya

