Les excepcions i les mesures del govern espanyol

Ja hi ha data per a l'adeu de les mascaretes als interiors: serà elEl govern espanyol va decidir establir aquest dia l'eliminació de la norma -la ratificarà en el consell de ministres del dia 19-, vigent. Sanitat seguirà així la demanda dels experts, que reclamaven no treure la mascareta dels espais tancats abans de Setmana Santa.El conseller de Salut,ha anunciat aquest dijous que les mascaretes desapareixeran dels interiors de les escoles un dia abans a Catalunya.No tinc cap problema en signar-la perquè a l'escola no es torni de vacances amb mascareta", ha explicat en una entrevista a Els Matins de TV3. Argimon ha recordat que "no té cap lògica" haver-ho de fer un dimecres, és a dir, un dia després de tornar de les vacances de Setmana Santa.Argimon ha recordat que se seguiran les tres excepcions marcades pel govern espanyol, en el cas de dur mascareta, però que no serà obligatòria en tots els altres aspectes. Ha posat d'exemple l'edifici del Departament de Salut, on ha afirmat quei qui no, no". Tot i això, ha volgut insistir en que "no es pot descartar mai la possibilitat de fer passos enrere". "Pot haver-hi una altra onada i no en sabem les característiques. Ara, però, les dades (sobretot les hospitalàries) són molt bones", ha conclòs Argimon.Aquest mateix dimarts, el comitè científic va exposar que era "arriscat" fer aquest moviment previst pel govern espanyol abans de les festivitats de l'abril. Amb tot, hi haurà diverses excepcions a la retirada general:La mascareta en interiors és, de fet, l'única mesura important que segueix vigent. D'aquesta manera, el 19 d'abril es recuperarà lacom ara en les escoles o els equipaments culturals i esportius.A través d'un comunicat, el Departament de Salut ha aplaudit que hi hagi data per a l'eliminació de la mascareta, però s'ha mostrat"No hi ha cap fonament científic que recolzi el manteniment de les mascaretes als interiors per més temps. Bona part dels països europeus ja han fet decaure la mesura de la mascareta als interiors", assegura.En aquest sentit, reitera que la mesura es podria haver posat en marxa fa "setmanes. Amb tot, el departament es mostra favorable al manteniment de la mascareta en espais "més sensibles" com centres sanitaris i sociosanitaris i el transport públic, tal com ha expressat en una carta tramesa a la Ministra.​​​​​​

