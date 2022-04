Els comuns critiquen que l'Ajuntament de l'Hospitalet no presenta acusació en el cas Consell Esportiu

Ana González, portaveu de l'Hospitalet En Comú Podem, aquest dimecres. Foto: Hospitalet En Comú Podem

El grup municipal de l'critica que l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat no presenti acusació en la primera de les peces que es jutjaran del. El consistori està personat com a acusació particular en la causa, després que així ho aprovés el ple municipal a petició d'ERC, però l'advocat contractat per defensar-hi els seus interessos hauria admès que no té previst reclamar contra el tinent d'alcaldia imputat. Ho ha lamentat aquest dimecres, portaveu dels comuns a l'Hospitalet, formació que també està personada en el judici.La causa que està més a prop del judici oral és aquella que fa referència al presumpte, qui va cessar com a director del Consell Esportiu a finals del 2017, cobranti després 6.125,6 euros de l'atur, per mig any després entrar a treballar com a assessor del grup municipal del PSC i, el maig del 2019, ser escollit a regidor. Llavors, va responsabilitzar-se de l'àrea d'esports i, amb el càrrec, va passar a ser president del Consell Esportiu.Segons investiga la jutge del cas, la decisió d'acomiadar-lo no s'hauria pres en cap junta directiva o assemblea de l'entitat, ni se n'hauria informat a l'Ajuntament, a banda que, de cara enfora, es va vendre com unaque es va celebrar amb diverses festes de comiat. Per tot això, sospita que es tractaria d'un acomiadament pactat pel qual vol jutjar el mateix Plaza -que va renunciar a l'acta de regidor a finals del 2020- i a l'actual segon tinent d'alcaldia de l'Ajuntament i primer secretari del PSC a la ciutat,, qui era president del Consell Esportiu quan va tenir lloc el relleu a la direcció. Les defenses, però, asseguren que va ser una decisió de la junta directiva per estalviar recursos deslligada de la posterior incorporació com a assessor al consistori.Segons ha assegurat el grup de l'Hospitalet En Comú Podem, aquest dimecres ha demanat explicacions en la comissió municipal de seguiment del cas dels motius pels quals l'advocat de l'Ajuntament no preveia presentar escrit d'acusació en aquesta peça. El lletrat hauria respost que. "Considerem que aquesta decisió és molt greu, la que l'acusació particular ha de representar els interessos de tota la ciutadania i no l'alcaldessa i la resta de l'equip de govern del PSC. Sembla que s'estigui fent el", ha criticat Ana González.En canvi, els comuns sí que acusaran tant Alcázar com Plaza, dels quals creuen que van acordar pagar la indemnització "ambrebudes pel Consell Esportiu", uns fets que podrien suposar "delicte de, apropiació indeguda o administració deslleial de fons públics i frau a la seguretat social". El grup municipal també s'oposa a que s'arxivi la causa deen el cas, tal com ha reclamat l'alcaldessa de l'Hospitalet Segons els comuns, "els nous avenços en la instrucció podrien revelar l'extrema fluïdesa de les relacions de Marín amb Plaza i Alcázar" durant el relleu al Consell Esportiu i la designació posterior com a assessor a l'Ajuntament "directament per ella mateixa o per la junta de govern sota la seva autoritat". "Fa només uns dies també s'ha sol·licitat una pericial a la intervenció general de l'Estat i, per això,respecte a Marín quan la instrucció encara no ha acabat", assevera González, qui reclama que Alcázar sigui apartat del càrrec com a tinent d'alcaldia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor