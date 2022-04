Guia | Tot el que has de saber de les consultes sobre els Jocs d'Hivern

Quan es faran les consultes?

On es faran?

Quina pregunta es farà a l'Alt Pirineu i l'Aran? I què es podrà respondre?

Quina pregunta es farà al Ripollès, el Berguedà i el Solsonès? I què es podrà respondre?

Qui podrà votar?

Com es votarà?

Com es farà el recompte?

Cal un mínim de participació per validar els resultats?

Com es farà efectiu el resultat?

El Govern ha estat salomònic i finalment ha decidit fer dues consultes territorials amb preguntes diferents sobre els Jocs d'hivern 2030 . Una, a l'Alt Pirineu i Aran, i l'altre, al Berguedà, el Ripollès i el Solsonès.En aquest marc, el president de la Generalitat,, va signar el passat 4 d'abril el decret d'impuls de la convocatòria de les dues consultes. A finals de maig hi haurà un segon decret que concretarà més els aspectes logístics i tècnics. T'expliquem els detalls que coneixem fins ara.El diumenge 24 de juliol.La primera consulta estarà centrada exclusivament en les sis comarques de l'Alt Pirineu (l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell i la Cerdanya) i l'Aran, on se celebrarien les proves. La segona implicarà el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès, que no acolliran competicions però es veurien afectades pel certamen.La pregunta a les sis comarques de l'Alt Pirineu i a l'Aran tindrà aquesta fórmula: "El Govern ha de presentar candidatura als Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern del 2030?". La resposta és binària, però inclou el verb: "Sí, l'ha de presentar" o bé "No, no l'ha de presentar".El mateix passa en la segona pregunta, destinada a les comarques del Ripollès, el Berguedà i el Solsonès, que és aquesta: "La teva comarca s'ha d'involucrar en el projecte vinculat als Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern del 2030?". Les dues respostes, en aquest cas, són aquestes: "Sí, estic d'acord que s'hi involucri" o bé "No, no estic d'acord que s'hi involucri".Hi podran participar tots els majors de 16 anys que acreditin un any de residència a les comarques afectades. L'Alt Pirineu i l'Aran té un total de 55.000 participants potencials, mentre que les altres tres comarques en sumen 63.000.Només es podrà votar de manera presencial. No hi haurà vot per correu ni telemàtic. En la consulta a l'Alt Pirineu i l'Aran hi haurà 121 meses distribuïdes pel territori, mentre que a la consulta al Ripollès, el Solsonès i el Berguedà en tindran 137.A la consulta a l'Alt Pirineu i Aran se sumaran tots els vots i i es donarà el resultat unificat, no per comarques. En canvi, en la segona consulta sobre la implicació del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès, sí que es farà públic el resultat per a cada comarca. Es podria donar el cas que una de les comarques decidís no involucrar-se i d'altres sí.No.El resultat serà "políticament vinculant" en els dos casos, segons ha explicat el Govern. O sigui, si l'Alt Pirineu i l'Aran decideix que no vol els Jocs, no hi haurà candidatura. Tot el contrari si el vot és positiu. Pel que fa a la segona consulta, a les comarques on guanyi que es volen "involucrar" amb els Jocs, es podrà fer la tecnificació, entrenaments i activitats prèvies esportives i, fins i tot, complementàries.

