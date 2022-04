La mascareta ja no serà obligatòria en interiors el 20 d'abril

Altres notícies que et poden interessar

Ja hi ha data per a l'adeu de les mascaretes als interiors: serà elTal com avancen diversos mitjans, el govern espanyol ha decidit establir aquest dia l'eliminació de la norma -la ratificarà en el consell de ministres del dia 19-, vigent. Sanitat seguirà així la demanda dels experts, que reclamaven no treure la mascareta dels espais tancats abans de Setmana Santa.Aquest mateix dimarts, el comitè científic va exposar que era "arriscat" fer aquest moviment previst pel govern espanyol abans de les festivitats de l'abril. Amb tot, hi haurà diverses excepcions a la retirada general:La mascareta en interiors és, de fet, l'única mesura important que segueix vigent. D'aquesta manera, el 19 d'abril es recuperarà lacom ara en les escoles o els equipaments culturals i esportius.El Departament de Salut fa setmanes queen els espais interiors. A través d'una carta, aquest dimarts va reclamar la mesura. En la missiva, també explicava que el conseller de Salut,d'aquest dimecres, que abordarà el tema, "perquè ha de ser al Parlament" i el mateix consell no permet la delegació.​​​​​​

