Impacte ambiental, pressupost i neu: què diuen els informes del Govern sobre els Jocs d'Hivern?

En el període 2018-2021, lava encarregar un total de 16 informes per estudiar la viabilitat de presentar una candidatura als. Van servir per elaborar el dossier tècnic d'un projecte en cas que es generés l'oportunitat d'acollir el certamen del 2030. Aquest dossier, juntament amb els documents que l'han fet possible, ja són públics . Entre moltes de les qüestions que s'hi aborden hi ha la viabilitat ambiental -s'aposta per lai per la mobilitat elèctrica-, per la construcció mínima d'infraestructures exclusivament pels Jocs, es dona per fet que hi haurà neu suficient per acollir les proves previstes i s'hi detalla com seria el pressupost. S'estima que les despeses arribarien alsi que els ingressos s'enfilarien fins alsAquest dossier tècnic, insisteixen fonts de la Generalitat, no es pot analitzar com una candidatura en solitari per al certamen del 2030, perquè són informes elaborats prèviament a l'acord tècnic amb el(COE) i la Moncloa per impulsar el projecte entrei l'. En aquests moments hi ha dos grans condicionants sobre el futur de la iniciativa: les consultes ciutadanes del 24 de juliol a l'i a les comarques del; i si la comunitat presidida peracaba revertint la negativa a sumar-se a l'actual repartiment de proves, que Pere Aragonès ja ha dit que no es tocarà L'apartat de laés la que obre el document, perquè és un dels aspectes que més preocupa la ciutadania sobre els Jocs i que monopolitza els arguments dels col·lectius que hi estan en contra. Què diu el text? "Cal minimitzar la petjada de carboni de totes les accions associades al projecte olímpic. Per fer-ho possible, la candidatura preveui l'ús d'energies renovables sempre que sigui possible, tant a les instal·lacions com molt especialment en relació amb la mobilitat", assenyala. També s'aposta per "reutilitzar" instal·lacions disponibles. En aquest sentit, el Govern no té previst construir vil·les olímpiques perquè amb la capacitat hotelera actual es podrien acollir elsLesper la innivació natural a tots els estadis de competició --, indiquen els informes, sónd'una temporada a l'altra, tant si es valoren les precipitacions en forma de neu com les hores de temperatures fredes. Malgrat les dificultats per fer prediccions, s'arriba a dues conclusions: que es donarien les condicions per fabricar neu a temperatures òptimes, i que aquesta neu estaria "garantida" en el moment de la competició. Sobre el clima només es va encarregar un, però en aquest document final hi ha un històric sobre la producció de neu.En l'apartat de recomanacions, ja al final de l'informe, l'aspecte de la sostenibilitat torna a ser protagonista. "Cal fer compatible el desenvolupament econòmic d'un territori amb un model sostenible per al medi ambient:. Tenir cura de la natura, amb programes de foment i difusió del reciclatge", remarca el dossier final, que demanacom les segones residències. En el marc dels informes encarregats hi ha una enquesta elaborada per l'empresaamb el mètode del focus group. Tot i que un 60% dels consultats està a favor, amb més o menys matisos, d'impulsar una candidatura, hi ha un 15% que hi està "radicalment" en contra. A banda de la qüestió ambiental, entre els arguments per oposar-s'hi hi ha la "gran despesa" per a un "esdeveniment efímer" com els Jocs.El pressupost estimat de 1.391 milions està basat en aquests conceptes: seus, vil·les olímpiques, energia, comunicació, administració corporativa i de llegat, gestió de personal,d'obertura i de clausura, tecnologia i un fons de contingència del 10% que és una de les peticions expresses del COI. Pel que fa als ingressos, la partida més elevada és, precisament, l'aportació que fa l'organisme internacional, que és de. El patrocini, la venda d'entrades, les llicències i loteries i els ingressos provinents de les administracions -uns 55 milions d'euros, menys d'un 4% del total- conformen un guany previst de 1.504 milions d'euros per acollir els Jocs. És un dels arguments que esgrimeix el Govern per defensar-ne laA banda del pressupost de les competicions, l'informe també recull totes les obres que s'haurien de dur a terme per acondicionar els Pirineus i els territoris que hi condueixen. "Delsque es consideren necessaris per realitzar els Jocs, el", destaca el text. En infraestructures, per exemple, se situa com a prioritari millorar la C-16 -la carretera de peatge que passa per Berga i porta fins al Túnel del Cadí- i la C-17 -que condueix cap al Ripollès-, a banda de desdoblar la R3 de Rodalies, especialment en el tram que surt des defins a la. Es té en compte, també, la construcció deentre Alp i Masella i a la Molina.Pel que fa a l'estructura institucional de la candidatura, el Govern defensa la idea de desplegar-la sota el paraigua de laa través d'un canvi dels estatuts. Els informes encarregats per l'executiu, vehiculats a través de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) -en aquell moment liderats per, ara secretari general de la Vicepresidència com a número dos de-, van tenir un cost de. L'oficina que es va posar en marxa per explorar la candidatura, segons han indicat fonts de la Generalitat, va ser de. S'hi inclou el pagament de les despeses dels enviats del COI a visitar les instal·lacions.

Document Tècnic Projecte Jo... by Naciodigital

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor