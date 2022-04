Aragonès i la CUP exhibeixen el seu divorci: «No ens venem la llengua»

El pacte pels Jocs és un "bon acord"

El PSC s'ofereix per modificar el pressupost

Eli lano caminen de bracet, com sí que passava en l'inici de la legislatura. Des del trencament que va suposar ladels anticapitalistes a validar elsde l'executiu, la distància entre el president de la Generalitat,, i el seu soci parlamentari s'ha eixamplat . El divorci s'ha exhibit aquest dimecres en la sessió de control al. La CUP ha acusat Aragonès de "" per l'acord de reforma de la llei de política lingüística, que situa el castellà com a idioma d'"aprenentatge" i el català com a "llengua vehicular" a l'escola. És la resposta avalada pel Govern per esquivar l'aplicació de la sentència del 25% que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) demana complir. Aragonès ha estat categòric en la resposta: "".Profundament molest amb la interpel·lació de la diputada, el president de la Generalitat ha lamentat que la CUP acusi l'executiu de voler lesionar el català: "Puc acceptar discrepàncies i entendre la seva posició crítica, però no ens poden dir que ens venem la llengua. No els ho diríem mai a vostès". "", ha afegit Aragonès, que ha demanat als anticapitalistes integrar-se en una entesa per reforçar el "consens social i pedagògic" sobre la llengua a les aules. "O ho regulem nosaltres o ho", ha insistit el president català sobre l'amenaça judicial delLa CUP ha advertit Aragonès que la proposta de reforma de la-validada inicialment per, i que es discutirà a la cambra a finals d'abril - tindrà "greus conseqüències" i li ha demanat que la retiri. "Aquesta mesura adopta el marc legal del 25%.", ha argumentat Sabater. "Les seves excuses no ens convencen", ha reblat.Laha marcat la sessió de control al Parlament. Al marge de la celebració que ha fet ERC del pas endavant en la gratuïtat del P2 , els comuns també han estat crítics amb la gestió del Govern en matèria educativa i han demanat la dimissió del conseller d'Educació,. Aragonès ha defensat el conseller i els gestos de l'executiu amb els sindicats. "Hem convocat cinc meses sectorials en l'àmbit educatiu. En aquestes cinc meses, la representació sindical no hi ha participat", ha expressat el president català.Aragonès ha recordat el, com la reducció de ràtios a P3 o l'increment del personal d'atenció directa a l'alumnat, entre d'altres. També ha recalcat que els canvis en el, que s'aplicaran el curs que ve, seran positius per a l'alumnat. L'inici del curs s'avançarà al 5 de setembre a les escoles., en nom d'En Comú Podem, ha subratllat que el Govern suma "dos mesos de crisi oberta" amb la comunitat educativa -amb- i ha advertit Aragonès que el seu executiu "està sol" en la manera d'afrontar les demandes dels professionals de l'escola. "", ha reblat Albiach.Aragonès també ha respost dues preguntes parlamentàries sobre els Jocs Olímpics. La primera, de(Ciutadans), que ha acusat el Govern de "posar en risc" la candidatura olímpica per al 2030 per la convocatòria de la consulta del 24 de juliol i el rebuig verbalitzat per l'Aragó. ". Tant costa fer una candidatura en peu d'igualtat amb l'Aragó?", ha verbalitzat Carrizosa. El president de la Generalitat ha recalcat que l'"acord tècnic" de repartiment de seus està avalat pel govern espanyol i el Comitè Olímpic Espanyol (COE). "", ha insistit.Junts, al seu torn, ha anunciat que farà campanya activa pel "sí" en lasobre la conveniència de la candidatura olímpica, que finalment tindrà doble pregunta i incloure les sis comarques de l', així com el, eli el. "Celebro el seu suport", ha afirmat Aragonès per respondre. "Hem trobat una fórmula que ens ha permèsque hi havia sobre la taula", ha dit el president català sobre el format de la consulta.El líder del grup parlamentari del PSC,, va avançar aquest dimarts que oferia els diputats socialistes perde la Generalitat davant els efectes econòmics de la guerra a Ucraïna, i avui ho ha tornat a plantejar al Parlament. "", ha raonat Illa. Aragonès li ha agraït el gest: "Celebro la seva voluntat. Gràcies pel seu suport".El president català ha anunciat una nova reunió amb els grups parlamentaris la setmana que ve per explorar la resposta a la situació de crisi, després que el Govern validés un primeri demanés a l'Estat la flexibilització de l'objectiu de dèficit fins a l'1% , que significariende recursos per a la Generalitat.

