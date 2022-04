«Sí als Pirineus»: la CUP dona el tret de sortida a la campanya contra els Jocs Olímpics d'Hivern

"Cambray ha de plegar"

L'exdiputat de la CUPha reaparegut al Parlament per comparèixer en l'habitual roda de premsa dels dimarts de la formació anticapitalista. Acompanyat de Dolors Sabater, Juvillà ha anunciat que la CUP comença a partir d'avuiuna campanya pel "sí als Pirineus". Juvillà ha detallat que en els propers mesos es confrontaran dos models, un basat en els macroprojeces i un altre que vol "diversificar, equilibrar territorialment i que els joves puguin continuar vivint al Pirineu". "Fem una crida a les comarques afectades, al moviment ecologista i juvenil per construir una alternativa al Pirineu, per dir sí als Pirineus i no als Jocs Olímpics", ha demanat Juvillà.La CUP defensa que" -el turisme- i cal una aposta "valenta" pel sector primari i desenvolupar un sector secundari. "El turisme ha de ser un complement d'una economia diversa, no pot ser un tot", ha dit Juvillà. En aquest sentit, els cupaires s'han erigit com "els del sí" i per això cal dir "no als Jocs Olímpics". "Volem un nou model econòmic que doni resposta a la gent que viu al territori i acabar amb les polítiques de monocultiu del turisme", ha afirmat l'exdiputat. Des de la CUP s'han fet propostes en aquest sentit, com ara desenvolupar un centre de formatge i llet. "Comencem la campanya pel sí i estem segurs que la gent del Pirineu vol un Pirineu on es pugui viure, amb els mateixos drets que la gent de Barcelona", ha reblat.Dolors Sabater ha criticat la consulta del Govern sobre els Jocs Olímpics. "En ple període de vacances i sense projecte", ha denunciat. La diputada sosté que la data de convocatòria implicarà menys participació i ha lamentat que no s'hagi volgut fer de manera telemàtica. "No entenem la poca claredat de la pregunta al Berguedà, al Solsonès i al Ripollès. És poc clara i dona per fet que els Jocs es faran", ha criticat Sabater. "", ha afegit. En aquest sentit, ha dit que no se sap res del projecte, ni els treballs que s'han fet, ni les infraestructures ni l'impacte territorial i mediambiental. "Només sabem que hi haurà una consulta, però no tenim més informació sobre el projecte", ha dit, i ha denunciat que no hi hagi concrecions però sí "propaganda".La CUP manté el conseller d'Educacióal punt de mira després de l'allau de protestes dels sindicats en les darreres setmanes. La formació presentarà una moció en què demanarà la Parlament que reprovi el conseller. "Cambray ha de plegar", ha deixat clar Sabater, que ha assenyalat que ha estat capaç d'unir tota la comunitat educativa contra les polítiques del Departament. "Ha posat en peu de guerra i d'acord tota la comunitat educativa. La vaga ha estat la més gran de la història del sector, un èxit rotund", ha afirmat. Sabater ha dit que Cambray té "una altra agenda" que no és la que planteja la comunitat educativa, i per això ha reiterat que ha de deixar el càrrec.

