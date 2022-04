El Suprem carrega contra la gestió subrogada: «Les mares i els nadons són tractats com objectes»

El Tribunal Suprem ha dictat una sentència on reitera la seva consideració sobre que els ventres de lloguer estan prohibits a l'estat espanyol, a més de carregar amb molta duresa contra totes les agències que fan negoci amb aquesta pràctica.de la dona gestant i del nen gestat, i són manifestadament contràries al nostre ordre públic". No és la primera sentència sobre el tema que gira en aquesta direcció. El Suprem ja va marcar jurisprudència anteriorment, amb altres escrits on consideraven una pràctica il·legal aquesta gestació subrogada. És per això que moltes persones utilitzen canals irregulars i la contractació de persones d'altres països en zones vulnerables.Els magistrats van encara més enllà:És una explotació de la dona i un mal directe als interessos superiors del menor gestat". "L'atemptat contra la dignitat humana que suposen els contractes de gestació subrogada s'adverteix expressament a l'apartat 115 de la resolució del Parlament Europeu de 17 de desembre de 2015", recorden els jutges del Suprem.El cas, elevat des de l'Audiència de Madrid, estudiava el cas d'un nen nascut en un ventre de lloguer a Mèxic, el 2015. La mare biològica va signar un contracte en el que se l'obligava a no tenir cap mena de contacte ni relació amb el seu fill gestat, a més d'obligar-la a renunciar a acceptar tots els drets legals "com a mare"."Tots dos són tractats com a mers objectes, no com a persones dotades de la dignitat pròpia de la seva condició d'éssers humans i dels drets fonamentals inherents a aquesta dignitat", condemnen els membres del Suprem, en un argumentari molt contundent contra aquesta pràctica."La mare gestant es obligada des del principi a lliurar al nen que gestarà i a renunciar abans del part, fins i tot abans de la concepció, a qualsevol dret derivat de la seva maternitat; se l'obliga a sotmetre's a tractaments mèdics quei que comporten riscos addicionals a les gestacions resultants d'una relació sexual; renuncia al seu dret a la intimitat i la confidencialitat mèdica; es regulen per contracte qüestions com la interrupció de l'embaràs o la reducció embrionària, com serà el part (per cesària),, es fixen els seus hàbits de vida, se li prohibeixen les relacions sexuals, se li restringeix la llibertat de moviment i de residència", escriuen.

Sentencia Suprem Gestació Subrogada by Naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor