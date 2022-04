Aragonès reclama a l'Estat 1.000 milions d'euros més de dèficit per afrontar la crisi d'Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

El president de la Generalitat,, ha reclamat aquest dimarts que Catalunya disposi d'un, quatre dècimes més de les previstes, per tal de fer front a les conseqüències de la guerra a Ucraïna. Així ho ha anunciat en una roda de premsa després de la reunió del consell executiu durant la qual també ha anunciat que es destinarana la primera fase del pla pensat per mitigar els efectes de la invasió russa, que ha disparat una inflació ja accelerada. Disposar de més marge per al dèficit fins a l'1% permetria a la Generalitat tenirper a despesa, ha indicat el president, que també s'ha referit a la situació del català en resposta a la judicialització de la immersió, objecte de debat al Parlament i entre les entitats implicades:, ha indicat sobre l'acord - ara frenat - al Parlament.Pel que fa a la situació a Ucraïna, Aragonès ha indicat que cali les empreses del país davant la "complexitat" del moment. La setmana vinent hi haurà una nova reunió amb els grips parlamentaris per tal d'abordar les mesures anunciades. "La resposta és integral a totes les necessitats, i busquen acompanyar totes les persones davant les diferents crisis plantejades per la guerra al llarg dels propers mesos", ha apuntat el president. La mobilització de recursos és de 120 milions d'euros en una primera fase, a l'espera de més conseqüències. A banda hi ha les, moratòries, avals ipel fre en determinats impostos.En relació a l'impost al CO2, la tarifa quedai es descarta la implementació progressiva davant l'augment dels costos de transports. "No volem afegir més costos de mobilitat en transport, autònoms i famílies", ha remarcat Aragonès. Aquesta mesura afecta unsi farà perdred'euros a la Generalitat, un "esforç" que el president ha considerat "important". Pel que fa als beneficis extraordinaris de les empreses energètiques, el Govern ha aprovat dins del decret un. Amb aquests diners es crea un fons extraordinari per accelerar la transició energètica. La dotació d'aquest fons és d'uns 20 milions i anirà acompanyat d'impuls a les renovables i a l'autoconsum. "És una oportunitat per desplegar la xarxa d'oficines de la transició energètica", ha apuntat el president, que ha fet referència al nou decret de renovables, ja aprovat.El dirigent d'ERC ha considerat que hi ha mesures adoptades pel consell de ministres en les quals hi ha. "El decret estatal és un bon punt de partida, però si vol ser efectiu s'ha de fer un pas endavant amb la flexibilització del dèficit per tenir els recursos necessaris i ajudar la ciutadania. La situació és del tot excepcional. La prioritat és. Tindrem més despeses i algunes decisions impliquen menys ingressos. Per tant, és necessari tenir ingressos extraordinaris, en aquest cas 1.000 milions més en un moment tan delicat com l'actual", ha remarcat, en referència a l'augment del dèficit.El president també ha ressaltat que no existeix per ara la previsió d'un fons sobre el coronavirus per al 2022, la qual cosa ha indicat que té un impacte en les arques catalanes, encara més si no hi ha un augment del dèficit. "Serem molt persistents en aquest sentit, és absolutamrnt necessari. Les mesures que poguem fer de més seran molt escasses, i hi ha necessitats molt grans. Calen recursos importants: en aquesta situació en què l'Estat s'endeuta més, la Generalitat també ha de poder tenir més recursos", ha assenyalat el dirigent d'ERC. Aragonès ha defensat, en un missatge dirigit al president del govern espanyol,, a qui ja ha traslladat la mesura d'apujar el dèficit.També ha volgut referir-se a les imatges que arriben aquests dies de, un suburbi deen el qual l'exèrcit rus va dur a terme una matança de civils. El president ha indicat que aquestes actuacions per part de Rússia no poden quedar impunes, i que el rebuig unànime ha d'arribar per part de tots els actors de la comunitat internacional. Aragonès, des que va arrencar el conflicte, ha fet costat a les sancions de la(UE) i també a l'enviament d'armes a Ucraïna per combatre l'ofensiva.​​​​​

