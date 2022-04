L'ONU demana limitar l'escalfament global a 1,5 °C: «És ara o mai»

Els experts climàtics de l'han avisat aquest dilluns que cal actuar "ara o mai" per aconseguir limitar l'a 1,5 graus. En el seu últim informe, el grup intergovernamental de científics de l'ONU, l', assenyala que la temperatura del planeta només s'estabilitzarà quan les emissions de diòxid de carboni siguin zero.Per arribar a un màxim d'augment d', cal que, com a molt tard, les emissions toquin sostre el 2025 i que es redueixin un 43% el 2030, per assolir elel 2050. El problema, avisen, és que les emissions han crescut des del 2010, globalment, "en tots els grans sectors"."Estem en un moment clau. Les decisions que prenem ara poden assegurar un futur habitable. Tenim les eines i els coneixements necessaris per limitar l'escalfament", ha manifestat el president de l'IPCC,, que ha destacat que hi ha mesures que estan resultant eficaces". "Si s'apliquen de forma més àmplia i equitativa, poden donar suport a una profunda reducció de les emissions", ha assegurat.Al seu torn, el vicepresident de laha assegurat aquest dilluns que calen "accions radicals" per frenar el canvi climàtic. En un debat a l'Eurocambra sobre l'informe dels experts de l'ONU, Timmermans ha dit que cal "fer més" si es vol evitar que la temperatura global augmenti més de dos graus.Tanmateix, el dirigent de la CE ha considerat que "la" de l'informe dels científics és que encara "es pot invertir la tendència" si s'hi destinen més. "Tenim la responsabilitat política i moral d'actuar de pressa", ha manifestat el vicepresident de l'executiu europeu.En un aspecte similar s'ha pronunciat l', que ha assegurat en un informe presentat aquest dilluns que el 99% de la població mundial respira aire que supera els límits de qualitat recomanats. Les dades publicades per l'OMS amb motiu delhan analitzat la situació en més de 6.000 ciutats de 117 països.

