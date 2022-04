El Suprem fixa que un robatori al portal és el mateix que en un domicili

per combatre la delinqüència. Els magistrats han determinat que un robatori al portal de l'edifici, una pràctica molt utilitzada per lladres, atracadors i assetjadors, es tractarà com si fos un robatori a l'interior del domicili, a efectes penals. En una sentència condemnatòria que marcarà el procediment futur, els jutges del Suprem han subratllat que els portals són un espai de privacitat i seguretat per als veïns del mateix immoble.Els magistrats del Supremque va presentar eli anul·la una sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona que no va apreciar l'agreujant específica d'executar el robatori al portal d'una casa habitada. La Sala Penal ha explicat que "el portal d'un bloc d'habitatges en règim de propietat horitzontal ha de ser tingut com a dependència de casa habitada alsdel Codi Penal".S'estableix que quan un robatori es cometi en una casa habitada, en un edifici o local oberts al públic o a qualsevol de les seves dependències s'imposarà la pena de presó de tres anys i sis mesos a cinc anys. A la resolució, de la qual ha estat ponent el magistrat Javier Hernández, els magistrats han assegurat que no comparteixen l'argument de l'Audiència Provincial de Barcelona que en els supòsits de cases de veïns dividides per pisos no és traslladable l'agreujament als portals com en el cas dels habitatges unifamiliars.Així, han subratllat que el portal és la zona de l'immoble per on s'accedeix a l'habitatge en condicions de manifesta contigüitat i comunicabilitat i amb què conforma, a més, una mateixa estructura immobiliària i jurídica.on s'ubica la casa habitada és per si mateix un espai significatiu per al desenvolupament d'algunes facetes de la vida privada i que, per això, genera per al titular determinades expectatives de privadesa (...) i expectatives, també, de més seguretat que el que ofereix l'espai públic que han de ser protegides", han assenyalat, i per això a la seva opinió la lesió d'aquestes expectatives és "el que permet considerar més greu el robatori comès en aquestes dependències".El Suprem s'ha pronunciat així davant d'un cas específic que va tenir lloc a Barcelona el maig del 2019.la matinada de l'1 de maig l'acusat, proveït amb una jaqueta grisa amb caputxa i un tapaboques negre que l'ocultava parcialment el rostre així com amb una navalla amb mag vermell”, va abordar una veïna que accedia al portal del seu domicili.

