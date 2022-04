Sànchez, sobre el relleu a Junts: «En alguns lideratges ens sobra vanitat i ens falta lleialtat de grup»

L'acord del Parlament i les "mentides" sobre el castellà

Missatge diàfan desobre com s'ha de vertebrar el futur orgànic deen el congrés del mes de juny. Sànchez, que aquest dissabte va anunciar la seva renúncia a continuar a la secretaria general del partit després de la cita congressual a la Catalunya Nord, ha demanat unaper aglutinar les diferents sensibilitats de la formació i ha insistit a reclamar generositat als aspirants. "", ha afirmat en una entrevista a Els matins de TV3. Per bé que els màxims aspirants a ocupar llocs de responsabilitat a la formació són, Sànchez ha evitat citar noms: "". "S’ha de supeditar l’interès grupal del partit a l’interès individual. L’important no és quina posició ocupes al partit", ha recalcat el secretari general.Sànchez ha demanat al conjunt de l'independentisme i també als dirigents de la seva formació que els discursos estiguin compassats amb els fets. "", ha raonat el secretari general de Junts, que ha insistit en la necessitat d'actuar de forma coherent per no "trencar" la confiança amb el ciutadà. "O somper fer que els fets acompanyin les paraules o les paraules soles serviran per la literatura, per la filosofia i per la reflexió, però", ha reblat Sánchez, que aquest dilluns al matí ha topat amb la distància exhibida per, expresident de la Generalitat, i, exvicepresident del Parlament. Torra ha explicat a SER Catalunya que mai ha tingut una "relació d'empatia" amb el dirigent de Junts i Costa ha celebrat a Twitter com una "bona notícia" que Sànchez deixi pas . Sànchez ha respost a l'expresident que "sap per què Quim Torra no va ser president de l'ANC" quan li va oferir, sense documentar més detalls, en una mostra de les relacions fredes entre tots dos.Tant Torra com Costa són veus pròximes a Borràs. I sobre l'acció de la presidenta del Parlament, Sànchez ha argumentat, per exemple, que no es va gestionar bé el cas de la inhabilitació del diputat de la CUP. Al focus de la polèmica del cas Juvillà hi havia Borràs, que ara també figura en les travesses per assumir noves funcions al partit. "", ha afegit Sánchez en l'entrevista televisiva, també sense citar noms.L'encara secretari general de Junts, però, no ha esquivat la valoració delque amenaça la presidenta de la cambra catalana, que gira a l'entorn del presumpte. Sànchez ha recordat que la causa respon a una "persecució sobredimensionada" i que no tindria sentit aplicar l'article 25.4 del reglament del Parlament, que fixa apartar un càrrec electe quan s'obre judici oral si es tracta d'una investigació per corrupció.La decisió que prenguini lasobre Borràs pot tornar a tensar la majoria independentista. Tanmateix, el dirigent de Junts ha apuntat que el cas Borràs: "També dic que un Govern és molt més important que una situació de polèmica o tensió". "Soc dels que crec que continuar o no en el Govern ha d’estar objectada en raons polítiques", ha argumentat sobre aquest eventual escenari de discrepància. Per Sànchez, doncs, Junts no ha de sortir de l'executiu encara que ERC declinés exercir la protecció parlamentària de Borràs davant un eventual judici de la presidenta.Sànchez s'ha referit també a la tramitació deper protegir la, substanciat en la reforma de la llei de política lingüística, que situa el català com a llengua vehicular i el castellà com a llengua d'"aprenentatge". Junts, que havia treballat l'acord, es va despenjar del pacte parlamentari amb, eli els després del soroll a les xarxes socials i la protesta d'entitats del món civil . "", ha admès Sànchez, que ha demanat "" l'entesa sempre que es mantingui el "consens polític" i s'ampliï el "consens social". Ara bé, el secretari general de Junts ha assegurat que és "" que la reforma de la llei permeti que el, afirmació que pretenia rebatre el soroll de tribunes mediàtiques.En relació al futur dea Junts, Sànchez ha apuntat que té "perfectament prefigurat" quina serà la seva funció, però ha demanat que sigui l'expresident qui la comuniqui. ". El desig de tota la gent és que el president Puigdemont ocupi la responsabilitat que ocupa", ha reflexionat Sànchez, que ha definit Puigdemont coma Junts, ha revelat que era la persona de Junts que sabia abans de l'anunci de dissabte el pas al costat que faria. El secretari general no ho va comunicar prèviament a cap altre càrrec orgànic ni dirigent de la formació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor