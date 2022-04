El Govern convoca una consulta doble sobre els Jocs per incloure-hi totes les comarques implicades

Plet obert amb l'Aragó

El president de la Generalitat,, ha signat aquest dilluns al matí el decret d'impuls de la convocatòria de les dues consultes territorials sobre els. Les dues es faran el. La primera estarà centrada exclusivament en les sis comarques de l', on se celebrarien les proves; la segona implicarà el, eli el, que no acolliran competicions però es veurien afectades pel certamen. El disseny final és fruit dels equilibris entre ERC i Junts: els republicans apostaven perquè la consulta fos només a l'Alt Pirineu i a l'Aran, mentre que l'altre partit del Govern volia implicar les altres tres zones del país. La signatura del decret arriba en un moment d'incertesa sobre la candidatura per la negativa de l', comunitat liderada per, a sumar-se a l'acord tècnic validat pel Comitè Olímpic Espanyol (COE) la setmana passada Els detalls els han explicat la consellera de la Presidència,, i la d'Acció Exterior i Govern Obert,. La primera té les competències sobre esports i ha estat l'encarregada d'interlocutar amb el COE i també amb el territori implicat. La segona és qui comanda les competències sobre participació, de manera que és qui porta el disseny jurídic de la consulta, que ha estat objecte de, resolt finalment amb la doble consulta. La pregunta a les sis comarques de l'Alt Pirineu i a l'Aran tindrà aquesta fórmula:. La resposta és binària, però inclou el verb: "Sí, l'ha de presentar" o bé "no, no l'ha de presentar". Hi podran participar tots els majors de 16 anys que acreditin un any de residència en les comarques. No es tracta d'un cens, ha clarificat Alsina, sinó d'unEl mateix passa en la segona pregunta, destinada a les comarques del Ripollès, el Berguedà i el Solsonès, que és aquesta:. Les dues respostes, en aquest cas, són aquestes: "Sí, estic d'acord que s'hi involucri" o bé "no, no estic d'acord que s'hi involucri". En la primera consulta, hi haurài 55.000 participants potencials. El vot es comptabilitzarà per tota la vegueria. Pel que fa a la segona, es tracta dei 63.000 persones implicades. No hi haurà vot per correu ni telemàtic,. El recompte es farà per comarca. El resultat serà, segona ha remarcat Vilagrà, en els dos casos.La consellera d'Acció Exterior ha indicat que, amb totes les "potencialitats" i el "marc de governança" vinculat al projecte. Seran els partits o bé les entitats jurídiques que ho demanin els encarregats de fer campanya a favor o en contra. La doble consulta és fruit, també, de la reforma de la llei de consultes, modificada per poder fer votacions d'abast comarcal o supracomarcal. Es posarà en marxa unaper ordenar els principis de la consulta. El cost d'organització és d', que seran sufragats en bona mesura de fons de Presidència. Aquesta xifra exclou la campanya de Difusió que se'n farà."Sense l'Alt Pirineu i l'Aran no hi ha candidatura, encara que no totes les comarques tinguin disciplines de manera directa.", ha destacat Vilagrà.ha quedat fora de la votació perquè a la capital només s'hi celebraria l', un esdeveniment que no seria estrany per les activitats que està acostumada a acollir la capital catalana. Les dues preguntes diferenciades ja es van comunicar al COE en la reunió de divendres passat. "Es respecta la decisió de la Generalitat", ha apuntat la consellera de la Presidència sobre la reacció de l'organisme.Fa setmanes que la Generalitat transmet que l'actitud de Lambán no és "", perquè les negociacions en les taules tècniques havien progressat amb l'aval de l'Aragó. Però el president aragonès, que afronta un horitzó electoral a la seva comunitat, insisteix que la proposta no s'ajusta als requisits d'"igualtat" . I què demana Lambán? Un repartiment de les proves diferent a les valls del. Entén que Catalunya acumula les proves d'snowboard i esquí acrobàtic a la; l'esquí alpí a la Molina i Masella; i l'esquí de muntanya, a Boí Taüll; i lamenta que "lesi dees quedin "fora" del repartiment. La Generalitat considera que la renegociació que persegueix Lambán respon a "interessos electorals" i, com ha ressaltat Vilagrà, es continua considerant "tancat" l'acord, que no es "reobrirà".L'"" al qual van arribar els governs -amb representants de l'executiu espanyol i l'aval del COE- fixa que al Pirineu català s'hi farien les proves d'esquí alpí, snowboard, freestyle i esquí de muntanya. Està previst que les estacions de lai de lasiguin l'epicentre del descens, el gegant, el supergegant i l'eslàlom mentre que l'snowboard i el freestyle tenen opcions d'ubicar-se a. Pel que fa al Pirineu aragonès, acolliria l'esquí de fons i el biatló.té tots els números de ser seu de l'hoquei gel, previsiblement ali una altra instal·lació -una ha de tenir aforament per a 12.000 espectadors i l'altra per a un mínim de 6.000-; en canvi, el patinatge es faria a, per la seva banda, assumiria el cúrling. Els salts, el bobsleigh i l'skeleton s'haurien de fer fora de l'Estat, i Sarajevo (Bòsnia) apareix com a principal opció per part de l'organització.En declaracions posteriors a la sessió de treball de divendres, Vilagrà es va mostrar satisfeta amb l'acord. ", i confiem en uns Jocs que creiem guanyadors", va afirmar davant dels mitjans, després que tant el president del COE com el secretari d'Estat per a l'Esport reclamessin a l'Aragó que tornés a l'acord. "", va afegir Alejandro Blanco, president del COE, que va recordar que el pacte s'ha produït després de sis reunions tècniques amb tots els actors, inclosos representants de l'Aragó.

