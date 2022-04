Els civils, al centre de la diana

Elha reclamat una reunió delsobre els suposatsa la ciutat de. A més, titllen de. Així ho ha informat la ministra d'Exteriors russa, Maria Zajarova, al seu canal de Telegram."El significat del crim del règim de Kíiv, ha dit. Zajarova hai ha remarcat en una entrevista que el fet que les condemnes d'Occident "fossin publicades minuts després de sortir a la llum els materials no deixa dubtes sobre qui ha ordenat la història".Elque el seu exèrcit hagi comès crims de guerra durant la seva ocupació a la ciutat de Butxa, prop de Kíiv, però-que ho cataloga de ""-,han posat elen el, fins al punt de convertir-lo en l'objectiu d'una possibleDe fet, aquest diumenge el, ha afirmat que s'estan preparanta Rússia per part de la Unió Europea i mesures de suport a Ucraïna. També els'ha pronunciat sobre l'afer i ha fet una" per aclarir els fets. "Estic greument colpit per les imatges de civils assassinats a Butxa", ha publicat al seu compte de Twitter.Les autoritats ucraïneses han xifrat aquest dilluns en més deal país des de l'inici de la invasió russa, que va iniciar-se el 24 de febrer. La Fiscalia d'Ucraïna ha indicat en un missatge de Telegram que, per ara, s'ha confirmat lai ha agregat queAquestes dades no són finals, però, sobretot pel que fa a les ciutats dei les zones properes a, on els darrers dies l'exèrcit rus ha atacat de ple. Així mateix, la Fiscalia ha detallat que lamés afectada és el, a l'est del país i per on va començar la invasió, seguida per Kíiv, Khàrkiv, i Mikolàiv.Més de cinc setmanes després de l'inici de la guerra, un total d'segons han informat les autoritats de Kíiv. Els polítics locals de les regions de, segons ha confirmat la viceprimera ministra ucraïnesa Irina Vereshchuk. Per ara, ella mateixa ha informat que s'estan portant a terme negociacions per fer un​​​​​

